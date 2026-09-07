Consolida Vero Delgadillo política de cuidados con inversión histórica

La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, consolidó durante su segundo año de gobierno una política transversal de cuidados, mediante la que se destinaron más de 3 mil 900 millones de pesos a programas y acciones orientados a atender las necesidades de la población.

La estrategia contempla más de 30 programas sociales y apoyos económicos en rubros como alimentación, educación, deporte, vivienda, salud y empoderamiento económico, con intervenciones diseñadas a partir de diagnósticos específicos de las necesidades de cada colonia.

“Se trata de poner al centro a las personas, para que tengan lo que necesitan, donde lo necesitan”, destacó Delgadillo.

Uno de los principales componentes de esta política es la red territorial de cuidados, integrada por las Comunidades de Cuidados de Tetlán, Los Oblatos, La Industrial y la Barranca de Huentitán, donde se han brindado más de 19 mil atenciones. A través de estos espacios, que también incorporan redes vecinales para atender temas comunitarios, de seguridad y servicios públicos, más de 76 mil 400 personas han recibido servicios de salud, cultura y deporte.

En materia de inclusión, el programa Cuidamos con Inclusión benefició a 414 personas con discapacidad que requerían herramientas de apoyo funcional para favorecer su autonomía. Además, se destinaron más de 22 millones de pesos para atender las necesidades personales básicas de personas cuidadoras.

La educación también forma parte de la estrategia. Con Listas y Listos para la Escuela, se prevé beneficiar durante este ciclo escolar a 180 mil niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria y secundaria con mochilas, útiles escolares, calzado y uniformes deportivos. A esto se suman Listas y Listos para la Universidad, dirigido a estudiantes universitarios, y Escuelas con Corazón, mediante el cual se mejoran las condiciones de los planteles y se incorpora equipo tecnológico.

Por otra parte, en respuesta a las peticiones de habitantes de la Barranca de Huentitán, el Ayuntamiento implementó Guadalajara Te Lleva, en colaboración con el Gobierno de Jalisco, para ofrecer transporte gratuito a más de 60 mil habitantes de 15 colonias.

Entre las acciones implementadas durante este segundo año también destaca el programa piloto Apoyo de Renta para Jóvenes, único en su tipo a nivel municipal, mediante el cual jóvenes de entre 18 y 30 años recibieron un apoyo de 3 mil pesos para cubrir el pago de su primera renta.

La administración también puso en marcha un programa para mejorar la calidad y gestión del agua en los hogares de Guadalajara, con la entrega de filtros, pastillas de cloro y tinacos, además de servicios de instalación.

De acuerdo con el Ayuntamiento, los recursos destinados a la política social y de cuidados permitieron fortalecer la atención a sectores como la niñez, mujeres jefas de familia, personas cuidadoras y personas con discapacidad, a través de programas como Cuidamos a tu Familia, Guadalajara te Cuida, Guadalajara Cuida a las Mujeres y Cuidamos a quien nos Cuida.