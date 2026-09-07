La encarcelan por matar a cuchilladas a su papá en Jardines Alcalde

Acusada de haberle quitado la vida a su padre, una mujer que fue detenida por la Comisaría de Guadalajara, quedó vinculada a proceso por el delito de parricidio.

María Fernanda "N", presunta parricida

El suceso tuvo lugar en una vivienda ubicada en el cruce de Amado Aguirre y Fray Junípero Serra, en la Colonia Jardines Alcalde, el pasado 19 de agosto.

Esa fecha, policías municipales atendieron el reporte de una riña familiar al interior de una casa. “Al arribar la unidad de los primeros respondientes ya se encontraban en el lugar los Servicios Médicos atendiendo a un masculino de 65 años de edad el cual presentaba dos lesiones por arma punzocortante”, narró uno de los oficiales de la Comisaría de Guadalajara, afuera de la finca en donde se cometió el crimen.

“Nos refiere el paramédico que (el herido) ya no cuenta con signos vitales y se aseguró a una familiar femenina, la que al parecer causó las lesiones”, agregó el agente municipal.

María Fernanda “N”, de 32 años de edad, mujer detenida por el caso, fue entregada a la Fiscalía del Estado, en donde se abrió la carpeta de investigación para que fuera imputada ante un juez por el delito de parricidio.

Tras analizar las pruebas en contra de la presunta, el juez la vinculó a proceso y le impuso como medida cautelar prisión preventiva oficiosa por un año y un plazo de seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

María Fernanda quedó recluida en el penal femenil de Puente Grande, en donde debe permanecer mientras se le dicta una sentencia.

El motivo por el que atacó y le causó la muerte a su propio padre, no fue aclarado.