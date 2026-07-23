El Congreso local deja pendiente pago al SIAPA, por falta de apoyo de diputados de Morena y Futuro

Imagen de la sede de Palacio Legislativo, en el centro histórico de Guadalajara.

La Comisión de Administración del Congreso local no pudo aprobar una transferencia de partidas por 400 mil pesos en el Presupuesto 2026, para hacer el pago respectivo a la deuda que tienen con el SIAPA, por un monto de 259 mil pesos, porque los legisladores de Morena y de Futuro, se abstuvieron de avalar esa decisión.

Durante la sesión telemática de la Comisión -que se alargó por 53 minutos- la votación fue de cinco votos a favor de la legisladora de MC, Monserrat Pérez Cisneros, Aurelio Fonseca del PRI, Isaías Cortés del PAN, José Guadalupe Buenrostro del PVEM y Tonatiuh Bravo de Hagamos. Sin embargo, se abstuvieron Alejandro Barragán de Morena y Mariana Casillas de Futuro.

La legisladora Monserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comisión de Administración, rechazó la postura de los legisladores de oposición, al considerarlos como “incongruentes”.

El Congreso debe pagar 259 mil pesos por el consumo de agua del primer semestre de este año, del edificio de avenida Hidalgo 222, ya que la otra sede, situada en avenida Juárez y Corona, ya se cubrió el recibo correspondiente.

“Morena y Futuro impidieron el día de hoy que el Congreso le pudiera pagar al SIAPA lo que le debe. Hoy en la Comisión de Administración les pusimos en consideración de los integrantes hacer una transferencia entre partidas, ya que la partida para hacer el pago del servicio de agua tuviera dinero suficiente para que el Congreso le pudiera pagar al SIAPA lo que le adeuda de 2026 y lamentablemente todos los partidos votaron a favor, excepto Morena y Futuro, y nos parece un tema de profunda incongruencia porque todos los días salen a dar ruedas de prensa, en redes sociales a exigir que el SIAPA tenga finanzas sanas”, expresó.

Los legisladores Alejandro Barragán y Mariana Casillas explicaron durante la transmisión de la sesión, en canal Parlamento, que ellos no se oponen a pagarle al SIAPA y dijeron que se abstuvieron de votar a favor, ya que les parece excesivo el cobro al Congreso local, por lo que pedían mayor información.

La representante de MC dijo que Morena y Futuro lo que quieren es lucrar políticamente con el tema del agua y por ello, no apoyaron la transferencia de partidas para hacer el pago respectivo al SIAPA.

“Porque lo único que le falta a este estado para resolver este tema es la voluntad política de la oposición. La oposición hace todo, excepto ayudarnos en lo que le toca. Podrían ayudarnos a gestionar dinero con la federación, pero no lo hacen porque no quieren, porque este tema para ellos es un tema de sacar raja política, de capitalizarlo electoralmente para las próiximas elecciones. Ellos ya están en campaña”, enfatizó.

Por lo pronto, ante la falta de los votos necesarios, quedará pendiente que el Congreso local se ponga al corriente con los pagos al SIAPA.