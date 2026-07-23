La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco (COBUPEJ) localizó restos humanos en dos puntos de interés de la colonia Colinas de la Primavera, en Zapopan, como resultado de la tercera búsqueda realizada bajo un modelo de intervención sustentado en análisis de contexto, herramientas tecnológicas y ciencia aplicada.

Hallan restos humanos en dos puntos de Zapopan durante búsqueda de COBUPEJ (Cortesía)

Durante las labores, efectuadas en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, se encontraron restos óseos en un primer punto ubicado en un barranco utilizado como tiradero clandestino de residuos. Más tarde, en un segundo sitio con características similares, fueron localizados segmentos humanos.

La Comisión informó que corresponderá a la autoridad ministerial realizar las investigaciones para determinar la temporalidad de los restos, sus características y su posible identidad.

Los hallazgos forman parte de la investigación “Interpretar la naturaleza para encontrar a quienes nos faltan”, un proyecto de COBUPEJ que busca fortalecer los procesos de búsqueda mediante el análisis de contexto, la interpretación de indicadores del entorno natural, el procesamiento de información geoespacial y otras herramientas científicas para identificar zonas con mayor probabilidad de interés.