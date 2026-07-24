Atrapan a presunto integrante de la banda de “Los Danys”, dedicada al robo de autopartes

Presunto integrante de banda de ladrones de piezas automotrices

Un sujeto a quien fuentes policiacas identifican como miembro de una banda dedicada al robo de autopartes conocida como “Los Danys”, fue arrestado por elementos de la Secretaría de Seguridad Jalisco, quienes le aseguraron una pistola escuadra calibre .380 y un vehículo con reporte de robo en Estados Unidos.

“En atención a reportes de robo de autopartes en varias colonias de Guadalajara y Zapopan, la Policía del Estado realizó un cruce de información y monitoreo dinámico que permitió detectar a los presuntos integrantes de una banda implicada en los hurtos”, informó la Secretaría de Seguridad estatal.

Indicó que con los datos obtenidos se trazó un despliegue dirigido que llevó a ubicar a uno de los presuntos implicados, en el cruce de Avenida Gobernador Curiel y Calle 13, en la Zona Industrial.

“En el punto, los oficiales del Escuadrón Motorizado Jaguares detectaron una camioneta pick up, que aparentemente circulaba sin placas de circulación”, agregó la corporación.

Se dijo que el conductor al percatarse de la presencia policial, intentó evadir a los agentes, por lo que los éstos le marcaron el alto.

“En la revisión conforme a protocolo, le localizaron una arma de fuego calibre .380, con siete cartuchos útiles del mismo calibre. Asimismo, se corroboró que el vehículo presentaba inconsistencias en su número de identificación vehicular y, tras la consulta en la plataforma oficial, se confirmó que contaba con reporte de robo en el estado de Arizona, Estados Unidos”, señaló la Secretaría de Seguridad.

Pistola calibre .380 asegurada a presunto ladrón de autopartes

José “N”, de 29 años, fue detenido y puesto a disposición de un agente del Ministerio Público.

Se sabe que dicho sujeto tendría antecedentes por varios robos de partes automotrices, como computadoras y baterías, debido a lo cual ya había estado detenido en el año 2017 y en el 2019.