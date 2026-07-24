Hallan crematorio clandestino en Ayutla; madres buscadoras denuncian falta de apoyo oficial

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco informó sobre el hallazgo de un crematorio clandestino en el municipio de Ayutla, donde, de acuerdo con sus integrantes, fueron localizados numerosos restos humanos calcinados. A través de un comunicado difundido en redes sociales, las buscadoras solicitaron el apoyo urgente de las autoridades estatales para continuar con las labores de recuperación e identificación de los restos.

La líder del colectivo, Ceci Flores, señaló que el hallazgo representa un nuevo ejemplo de cómo las familias de personas desaparecidas realizan labores que, aseguró, corresponden al Estado.

“En Jalisco fue localizado un crematorio clandestino de gran magnitud con numerosos restos humanos calcinados. Una vez más, son las familias y los colectivos quienes realizamos el trabajo que le corresponde al Estado”, escribió en sus redes sociales.

En el mismo mensaje, las Madres Buscadoras de Jalisco denunciaron que solicitaron formalmente el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado; sin embargo, afirmaron que la dependencia les negó el apoyo.

“Las Madres Buscadoras de Jalisco estamos desesperadas. No estamos pidiendo privilegios; estamos exigiendo el cumplimiento de una obligación legal y humana”, expresaron.

De acuerdo con el colectivo, las familias ya realizaron la localización del sitio y únicamente requieren apoyo institucional para trasladarse al lugar y continuar con la recuperación de los restos humanos.

“Lo único que solicitamos es acompañamiento y traslado para poder llegar al lugar y continuar con la recuperación de los restos. No contamos con vehículos, no contamos con recursos económicos y, una vez más, tampoco contamos con el respaldo del gobierno”, señalaron en el comunicado.

Asimismo, cuestionaron quién será el responsable de recuperar los restos humanos si las autoridades no intervienen y advirtieron que las familias no pueden seguir enfrentando solas la crisis de desapariciones que vive el país.

Ceci Flores también aseguró que existe falta de coordinación entre las autoridades encargadas de atender el caso.

“Se están tirando la bolita el comisionado y la Fiscalía para ver a quién le corresponde ir al lugar y ninguno de los dos quiere ir”, afirmó, al insistir en que hasta el momento no han recibido el acompañamiento solicitado.

Ante esta situación, la activista informó que las Madres Buscadoras acudirían a las 13:00 horas a las instalaciones de Casa Jalisco para exigir ser recibidas por autoridades estatales.

“Estaremos a la 1 de la tarde afuera de Casa Jalisco. Vamos a exigir que nos atienda alguien de Gobernación; si no es el gobernador, que sea parte de su personal, pero necesitamos con urgencia que nos ayuden a llegar a donde están esos restos para que puedan tener la posibilidad alguna madre de recuperar a su hijo”, declaró.

Finalmente, el colectivo hizo un llamado urgente a las autoridades competentes para que, en lugar de obstaculizar las labores de búsqueda, asuman la responsabilidad que les corresponde en la atención a las familias de personas desaparecidas.

“Buscar no debería ser una condena para las familias. Buscar es un derecho. Acompañar es una obligación del Estado”, concluyeron.