Rescatan a víctima de explotación sexual; hay 4 detenidos

Cateo a finca en donde presuntamente se ejercía explotación sexual

La Fiscalía de Jalisco con apoyo del Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, realizó un operativo en el que fueron cateadas tres fincas de la calle Antonio Tello, cerca del cruce con 12 de Octubre, en el barrio de la Ex penal de Oblatos, municipio de Guadalajara; como resultado fue rescatada una mujer, posible víctima de explotación sexual y se detuvo a cuatro personas, sospechosas del delito de trata de personas.

“Las diligencias derivaron de una denuncia anónima mediante la cual se alertó sobre la posible presencia de una persona que presuntamente se encontraba en contra de su voluntad en uno de los inmuebles señalados”, informó la Fiscalía del Estado.

Agregó que con la autorización de un Juez de Control, agentes del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación ejecutaron tres órdenes de cateo que previamente se habían obtenido en un juzgado.

La dependencia estatal explicó que durante la intervención, llevada a cabo la noche de este 23 de julio, y que se prolongó varias horas, fue localizada la persona por quien inicialmente se presentó la denuncia, además de otras mujeres, quienes recibieron atención integral por parte de personal especializado.

Añadió que como resultado del operativo, tres mujeres y un hombre quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones, ya que existen indicios de que están involucrados con la operación de los inmuebles cateados, en donde presuntamente se realizaban actividades de explotación sexual.

🚔 Despliegan operativo por posible trata de personas.



📍 La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social ejecutó tres órdenes de cateo en inmuebles de Guadalajara como parte de una carpeta de investigación por el posible delito de trata de personas. (1-3) pic.twitter.com/d10xNtAUbL — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 24, 2026

Los agentes que realizaron los cateos aseguraron diversos indicios útiles para la investigación, entre los que se cuentan sistemas de videovigilancia instalados en las fincas, los cuales fueron incorporados a la carpeta de investigación.

También fue asegurado un automóvil en cuyo interior fueron localizadas “diversas sustancias con características de narcótico”. Este indicio también forma parte de las investigaciones, por lo que se realizan las diligencias correspondientes para identificar a la persona propietaria e integrar los resultados a la carpeta de investigación.