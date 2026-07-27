Hospitalito de Zapopan ofrecerá implante subdérmico gratuito como método anticonceptivo

El Hospitalito de Zapopan puso en marcha un programa de Salud Reproductiva mediante el cual ofrecerá de manera gratuita el implante subdérmico, un método anticonceptivo con una efectividad del 99 por ciento, una duración de hasta tres años y efectos reversibles.

Hospitalito Zapopan (Cortesía)

De acuerdo con el ginecólogo del Hospitalito Centro, Alejandro Peña Pelayo, este método no utiliza estrógenos y su colocación tarda aproximadamente cinco minutos.

“El implante es un dispositivo que se inserta por debajo de la piel y su ventaja es que a diario va a liberar cierta cantidad de progesterona. Al momento que quieras embarazarte, se quita el implante y al mes siguiente ya entras a fertilidad y puedes salir embarazada”, explicó el especialista.

Las mujeres interesadas deberán realizar un registro previo en el sitio web https://www.saludzapopan.gob.mx/salud-reproductiva o acudir de manera presencial a la oficina de Programas Sociales, ubicada en la planta baja del Hospitalito Centro, en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

Hospitalito Zapopan (Cortesía)

Tras completar el registro, las pacientes recibirán una cita gratuita en el área de Planificación Familiar para determinar si son candidatas al procedimiento. Como requisitos, únicamente deberán presentar copia de su credencial para votar (INE) y su CURP.

Antes de la colocación del implante, el personal médico realizará una historia clínica para evaluar la edad de la paciente, sus antecedentes y el tiempo que desea aplazar un embarazo, además de verificar que cumpla con los criterios médicos para recibir este método anticonceptivo.

“Nosotros hacemos una historia clínica, vemos la edad de la paciente, vemos qué tanto quiere aplazar un embarazo a otro. En el historial clínico hay criterios de elegibilidad, hay ciertas personas que sí se le puede aplicar y hay personas a las que no. Si cumplen con los criterios, de acuerdo con el historial clínico, se le pone el implante en el brazo que no es el dominante”, señaló Peña Pelayo.

Para la aplicación se recomienda acudir durante el periodo menstrual; de lo contrario, se realizará una prueba de embarazo. Asimismo, el método no se coloca en mujeres con enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con problemas hepáticos.

Entre los posibles efectos secundarios del implante se encuentran dolor de cabeza y la suspensión de la menstruación. El especialista explicó que esta última es una reacción esperada por la liberación de progesterona.

“No es algo malo del organismo, es el efecto del implante que tiene progesterona y produce un efecto similar a lo que se produce durante el embarazo”, puntualizó.

El Hospitalito de Zapopan se encuentra en Ramón Corona 500, colonia Centro. Para solicitar información sobre el programa de Salud Reproductiva, las personas interesadas pueden comunicarse vía WhatsApp al 33 13 54 50 03, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 a 15:00 horas.