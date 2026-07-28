Jalisco sale del primer lugar nacional en personas desaparecidas; ahora ocupa el noveno sitio

Después de permanecer durante casi dos décadas como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas y no localizadas en México, Jalisco dejó de ocupar el primer lugar en las estadísticas nacionales y actualmente se ubica en la novena posición.
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De acuerdo con la información difundida por el Gobierno del Estado, este cambio responde a una serie de acciones implementadas para fortalecer los procesos de búsqueda, localización e investigación de personas desaparecidas.
Entre los principales avances destaca el incremento en la tasa de localización de personas, que durante los primeros meses de 2026 superó el 60%, al registrarse un mayor número de personas encontradas con vida o localizadas.
Como parte de la estrategia institucional, también se creó la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda, dependencia encargada de coordinar y agilizar los operativos, además de fortalecer la capacidad de respuesta en las distintas regiones del estado.
Asimismo, el Congreso de Jalisco aprobó reformas a la Ley de Personas Desaparecidas con el objetivo de ampliar la atención fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara y destinar mayores recursos al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, con la finalidad de fortalecer las labores de identificación y búsqueda.
Con estas medidas, el Gobierno de Jalisco asegura que busca mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar la atención a las familias de personas desaparecidas, además de consolidar una estrategia que permita continuar reduciendo los índices registrados en la entidad.