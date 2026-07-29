Crearon chat para cobrar derecho de piso a mutualistas en Guadalajara

Detenidos por extorsión a mutualistas

La Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, de la Fiscalía del Estado, logró la detención en flagrancia de cinco hombres, presuntos responsables de exigir “cobro de piso” a mutualistas en el municipio de Guadalajara.

Irving Ricardo ‘’N’’, Gerónimo ‘’N’’, Julio Heriberto ‘’N’’, Fausto Daniel ‘’N’’ y Rubén ‘’N’’ están señalados de que exigían a representantes de diversas mutualidades el pago mensual de 35 mil pesos por cada organización, a cambio de permitirles continuar con sus operaciones.

Las investigaciones comenzaron luego de que el pasado 4 de junio varios sujetos acudieron a las oficinas de una mutualidad ubicadas en la colonia Libertad, en donde preguntaron por el representante. Al informarles que éste no se encontraba, dejaron un documento con ciertas indicaciones y señalaron que posteriormente se comunicarían con él.

Días después, el encargado de la compañía recibió llamadas y mensajes de WhatsApp de un sujeto, quien le exigió una cuota mensual de 35 mil pesos, pero el afectado rechazó realizar cualquier pago.

Posteriormente fue agregado a un grupo de mensajería instantánea, en el que se le convocó junto a otros representantes de otras organizaciones a una reunión el pasado 24 de julio en una terraza ubicada en la colonia San Elías, en Guadalajara, donde se establecerían las condiciones para efectuar los pagos.

La Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones desplegó un operativo y sorprendió a cinco hombres que presuntamente organizaban el ingreso de los asistentes y daban indicaciones a quienes arribaban al inmueble.

🚔 Detienen a cinco hombres por extorsión en Guadalajara.



La Vicefiscalía en Investigación Criminal Especializada, logró la detención en flagrancia de cinco hombres por su probable participación en el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso. (1-2) pic.twitter.com/R1LLu93sW0 — Fiscalía del Estado de Jalisco (@FiscaliaJal) July 29, 2026

Los cinco fueron detenidos en flagrancia, mientras que diversas víctimas los señalaron como quienes bajo amenazas les habían exigido los pagos .

En el operativo fue asegurado el inmueble ubicado en la colonia San Elías, además de tres vehículos —un Mercedes Benz, una camioneta Ford Lobo y una Dodge Ram, todos en color negro—, siete teléfonos celulares y diversa documentación con información relacionada con mutualidades y sus colaboradores.

Los detenidos están a disposición del Ministerio Público.