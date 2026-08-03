Advierte Jalisco riesgo para el acueducto Chapala-Guadalajara por falta de recursos federales

La falta de recursos federales mantiene en incertidumbre el inicio de la construcción del acueducto Chapala-Guadalajara, considerado uno de los proyectos estratégicos para garantizar el abastecimiento y mejorar la calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara.

El secretario de la Hacienda Pública de Jalisco, Luis García Sotelo, aseguró que, aunque la Federación ha respaldado el proyecto, hasta ahora no ha liberado los recursos comprometidos para infraestructura, situación que también afecta otras obras en la entidad.

“Tenemos un gran riesgo con la iniciación del corredor Guadalajara-Chapala, el acueducto, porque tenemos que decidir. El gobernador le ha pedido a la presidenta con mucha claridad desde el día uno: estos son los proyectos estratégicos del estado de Jalisco”, señaló.

Explicó que la administración estatal continúa a la espera de que el Gobierno Federal concrete el mecanismo financiero para liberar los recursos. Incluso comparó la situación con una canción: “Todo mundo dice que sí, pero no dicen cuándo”.

García Sotelo recordó que Jalisco tampoco ha recibido los 5 mil millones de pesos aprobados por la Federación para infraestructura desde el año pasado, debido a que, dijo, el Gobierno Federal lleva más de seis meses sin concretar el fideicomiso que administrará esos recursos.

“No hemos recibido ni un solo peso de los 5 mil millones que nos aprobaron el año pasado. Toda la infraestructura que se generó previa al Mundial la hicimos con pesos de Jalisco. Ni un peso nos dio la Federación ni nos ha dado en todo el año”, afirmó.

Añadió que esa falta de recursos ha obligado al estado a financiar con recursos propios obras de infraestructura por más de 6 mil millones de pesos.

El funcionario estimó que, si la tendencia continúa, Jalisco podría cerrar el año con un déficit cercano a 4 mil millones de pesos en recursos federales, lo que obligaría al gobierno estatal a realizar ajustes presupuestales, aunque descartó que ello implique contratar deuda directa.

Sobre las participaciones federales, explicó que el estado enfrenta una disminución en los ingresos y que la única alternativa para compensarla es un mecanismo mediante el cual la Federación adquiere deuda respaldada con las participaciones de las entidades.

“Nosotros no vamos a buscar deuda. La Federación se endeuda con nosotros, pero con los recursos de los estados”, sostuvo, al calificar el esquema como una “muy mala práctica”, ya que los estados terminan pagando durante años créditos contratados para compensar la falta de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas.

Aunque no descartó que exista la posibilidad de promover una controversia, indicó que, por ahora, el gobierno estatal mantendrá el diálogo con la Federación para exigir la liberación de los recursos y concretar los proyectos prioritarios para Jalisco.