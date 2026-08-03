C5 Escudo Jalisco fortalece coordinación metropolitana para mejorar respuesta ante emergencias

Con el objetivo de reforzar la coordinación entre las corporaciones de seguridad y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias, el C5 Escudo Jalisco realizó la Décima Segunda Reunión de Jefes y Encargados de Centros de Comunicación de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la que participaron autoridades municipales, estatales y federales.

El encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del C5 Escudo Jalisco y fue encabezado por el director operativo, Alfonso Mendoza, quien coordinó los trabajos enfocados en el intercambio de información, el seguimiento a estrategias operativas y la definición de acciones conjuntas para fortalecer la seguridad pública en la entidad.

A la reunión asistieron representantes del C5 Guadalajara, C5 Zapopan, C4 Tlaquepaque, C4 Tlajomulco, Policía de Tonalá, Policía de El Salto, Policía de Zapotlanejo, C2 Juanacatlán, Casa Jalisco, la Secretaría de Seguridad del Estado, la Comisaría Vial, el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), la Fiscalía del Estado, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Durante la sesión se dio seguimiento a los acuerdos alcanzados en la Décimo Primera Reunión de Centros de Comunicación para evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos e identificar áreas de mejora en los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones.

Entre los temas prioritarios destacó la propuesta para crear canales especializados de radiocomunicación, entre ellos el Canal de Coordinación, Canal Código Rojo, Canal CEM y Canal de Videovigilancia, con el propósito de fortalecer la comunicación operativa entre las corporaciones de seguridad y optimizar la atención de incidentes de alto impacto.

Asimismo, las autoridades revisaron las reglas de operación de estos canales para homologar criterios de actuación y garantizar un flujo de información más eficiente entre los centros de mando metropolitanos.

Otro de los puntos abordados fue la revisión de los protocolos para la atención de reportes de personas desaparecidas, personas no localizadas y niñas, niños y adolescentes extraviados, con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional y agilizar los procesos de búsqueda y localización.

Finalmente, los participantes evaluaron los tiempos de asignación y canalización de servicios de emergencia para detectar áreas de oportunidad que permitan reducir los tiempos de respuesta y mejorar la atención que reciben las y los ciudadanos.