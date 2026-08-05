Jalisco lanza Ruta de las Juventudes con becas, apoyos y actividades en las 12 regiones del estado

En el marco del Mes de las Juventudes, el Gobierno de Jalisco presentó la Ruta de las Juventudes, una estrategia que concentrará durante agosto y septiembre programas, convocatorias, actividades culturales, deportivas, de innovación y espacios de participación para jóvenes en las 12 regiones del estado.

La agenda busca fortalecer el desarrollo integral, el bienestar, la participación y el ejercicio de los derechos de las juventudes mediante acciones coordinadas por la Dirección de Juventudes.

Al presentar la estrategia, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce, afirmó que las políticas públicas deben responder a las necesidades actuales de este sector de la población.

“Debemos dejar de pensar en las juventudes como el futuro, son el presente y sus necesidades y problemáticas deben ser atendidas hoy, por eso presentamos esta Ruta”, señaló.

Por su parte, la directora de Juventudes de Jalisco, Fernanda Chavira Robles, explicó que la estrategia recorrerá las 12 regiones del estado para acercar programas, convocatorias y servicios a las y los jóvenes.

“Las juventudes mueven Jalisco y nosotros les ponemos la ruta, por eso visitaremos las 12 regiones de la entidad, llevando nuestros programas, convocatorias y servicios”, indicó.

Entre las acciones anunciadas destaca el programa Becas al Estilo Jalisco, que otorgará apoyos de hasta 10 mil pesos a estudiantes de educación superior que enfrenten barreras económicas, priorizando criterios como nivel de ingresos, pertenencia a pueblos originarios y labores de cuidado.

Además, la convocatoria “No Dejar a Nadie Atrás” destinará apoyos de hasta 137 mil pesos para organizaciones de la sociedad civil y de hasta 110 mil pesos para instancias municipales que desarrollen proyectos dirigidos a las juventudes.

En materia de salud, el programa “Quiérete un Chingo”, impulsado en el marco de los Diálogos por la Paz, promoverá la salud mental y la prevención del embarazo en municipios como Sayula, Ameca, Teuchitlán, Jocotepec, Atotonilco el Alto y Guadalajara entre agosto y septiembre.

La agenda también contempla actividades culturales como el certamen de canto “Suenan las Juventudes”, cuya final se realizará el 19 de agosto en el Foro Larva, así como un Taller de Fotografía para Emprendedores, organizado en coordinación con la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco (PLAi), que se impartirá el 20 y 27 de agosto, además del 3 de septiembre.

En el eje de participación democrática, se impulsará el Parlamento Juvenil en conjunto con el Congreso del Estado y se llevará a cabo el debate “Ecos de la Democracia Digital” el próximo 13 de agosto en la Universidad Panamericana, en colaboración con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC) y la asociación civil DUX Juventudes.

En el ámbito deportivo, San Juan de los Lagos será sede de un Torneo Relámpago de Futbol el 28 de agosto, con la participación de municipios de la región Altos Norte.

Finalmente, las autoridades informaron que en los próximos días será publicada la convocatoria del Premio Estatal a las Juventudes, como parte de las acciones para reconocer el talento y la participación de las y los jóvenes jaliscienses.