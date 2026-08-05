Metropol captura a presunto “dealer” en la zona de Tetlán; traía 1 kilo de “crystal”

Presunto distribuidor de droga al menudeo

Un hombre sobre el que existe la sospecha de que se dedica a distribuir droga al menudeo, cayó en manos de elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), quienes lo arrestaron en presunta posesión de casi un kilo de “crystal” en la Colonia Aldama-Tetlán, del oriente de Guadalajara.

El sujeto está identificado como Arturo “N”, de 37 años de edad, y fue puesto a disposición de un agente de la Fiscalía General de la República.

Los oficiales de la corporación, que pertenece a la Secretaría de Seguridad Jalisco, realizaban labores de patrullaje y al transitar por el cruce de la Calle Andrés Bello y la Avenida Francisco Huizar, observaron que el conductor de un vehículo, aparentemente consumía droga en una pipa de vidrio, por lo que le marcaron el alto.

El hombre intentó escapar, pero fue interceptado por los policías uniformados, una cuadra después; tras hacerle la inspección conforme a protocolo, le hallaron 600 pesos en billetes de 50, además de la pipa de cristal y un encendedor.

Automóvil de presunto vendedor de droga

Al revisar el automóvil encontraron una bolsa que contenía cerca de un kilo de droga sintética y otras dos bolsas pequeñas de plástico resellables, con material granulado con las mismas características, el cual tiene un peso aproximado a los 30 gramos.

será el Ministerio Público Federal el que resuelva la situación legal del detenido