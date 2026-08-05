Guardia Nacional se enfrenta con civiles armados y decomisa todo un arsenal

Tras un enfrentamiento sobre la carretera libre que va de San Juan de los Lagos a Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Valle de Guadalupe, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron todo un arsenal que incluye un par de ametralladoras, tres fusiles de asalto y casi mil balas. Sin embargo, los civiles que agredieron a los agentes y desataron el tiroteo lograron huir.
Los efectivos de la GN junto con un Informe Policial Homologado (IPH), pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) las armas largas y cartuchos decomisados, aparte de cargadores y placas balísticas que también fueron incautados, según informó el Ministerio Público Federal.
Fueron en total “cinco armas largas, 23 cargadores de diversos calibres, dos portacargadores, tres chalecos balísticos e igual número de fajillas con porta pistola, dos placas balísticas, un vehículo y más de 990 cartuchos útiles de diferentes calibres”.
El Ministerio Público Federal señaló que dio inicio a las investigaciones en contra de quienes hayan participado en la probable comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.
En el lugar de los sucesos, los agresores dejaron abandonada una camioneta en color blanco, al parecer blindada, y lograron huir tanto pie a tierra como en otro automotor.
Los delincuentes se habían encontrado con los efectivos de la GN y comenzaron a dispararles, lo que dio pie al enfrentamiento, pues los representantes del orden respondieron al fuego.
La FGR informó que tiene el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de hechos ilícitos en materia federal e invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, ese tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx