Guardia Nacional se enfrenta con civiles armados y decomisa todo un arsenal

GN aseguró arsenal en Jalisco

Tras un enfrentamiento sobre la carretera libre que va de San Juan de los Lagos a Tepatitlán de Morelos, en el municipio de Valle de Guadalupe, elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron todo un arsenal que incluye un par de ametralladoras, tres fusiles de asalto y casi mil balas. Sin embargo, los civiles que agredieron a los agentes y desataron el tiroteo lograron huir.

Los efectivos de la GN junto con un Informe Policial Homologado (IPH), pusieron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) las armas largas y cartuchos decomisados, aparte de cargadores y placas balísticas que también fueron incautados, según informó el Ministerio Público Federal.

Fueron en total “cinco armas largas, 23 cargadores de diversos calibres, dos portacargadores, tres chalecos balísticos e igual número de fajillas con porta pistola, dos placas balísticas, un vehículo y más de 990 cartuchos útiles de diferentes calibres”.

Parte de arsenal asegurado a la delincuencia organizada

El Ministerio Público Federal señaló que dio inicio a las investigaciones en contra de quienes hayan participado en la probable comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y lo que resulte.

En el lugar de los sucesos, los agresores dejaron abandonada una camioneta en color blanco, al parecer blindada, y lograron huir tanto pie a tierra como en otro automotor.

Los delincuentes se habían encontrado con los efectivos de la GN y comenzaron a dispararles, lo que dio pie al enfrentamiento, pues los representantes del orden respondieron al fuego.

Vehículo abandonado en escena de tiroteo

La FGR informó que tiene el compromiso con la sociedad para la investigación y persecución de hechos ilícitos en materia federal e invita a la ciudadanía a que denuncie las 24 horas de los 365 días del año, de manera anónima, ese tipo de delitos, a los teléfonos 33 39423345, 33 39423365, 800 00 85 400 o a los correos electrónicos de ventanilla.jalisco@fgr.org.mx y politicacriminaljal@fgr.org.mx