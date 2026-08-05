Rescatan a 2 adolescentes de intentos de reclutamiento

Siguen casos de presuntos reclutamientos; Módulo de Policía de Tlaquepaque logra frustrar varios intentos

En menos de tres horas, policías de San Pedro Tlaquepaque, rescataron a dos mujeres adolescentes que en hechos distintos presuntamente recibieron falsas ofertas de trabajo a través de redes sociales y fueron citadas en la Nueva Central Camionera.

En uno de los casos, gracias la intervención de la corporación municipal, fue detenido un muchacho de 17 años, que había quedado en acudir por una de las menores para llevarla al supuesto lugar de trabajo.

En el primer caso, una adolescente de 16 años se presentó en el módulo itinerante de la Policía de San Pedro Tlaquepaque, ubicado frente a la terminal de la línea Primera Plus, para pedir que le dejaran realizar una llamada telefónica, pues necesitaba contactarse con unas personas que mediante la red social TikTok le ofrecieron un empleo en el que le iban a pagar entre 10 mil y 15 mil pesos semanales en el municipio de Ocotlán.

Dijo que no conocía la empresa para la que trabajaría, las funciones a desempeñar ni quiénes serían sus empleadores, pues únicamente le indicaron que debía trasladarse a la Nueva Central Camionera, donde un vehículo de plataforma pasaría por ella.

Los agentes municipales del módulo itinerante ese coordinaron con el grupo Andrómedas de Búsqueda de Personas y con la Policía de El Salto, entonces localizaron a familiares de la menor de edad, quien es vecina de este último municipio, y la entregaron a su padre, quien no sabía que su hija iba a viajar para aceptar dicha oferta laboral.

SEGUNDO CASO

Unas horas más tarde, personal del mismo módulo itinerante recibió la solicitud de apoyo del trabajador de una empresa de transporte, quien informó que una adolescente de 17 años, viajaba desde el municipio de Atotonilco El Alto, hacia la Nueva Central Camionera, tras salir de su domicilio sin conocimiento de su familia.

De inmediato se implementó un operativo preventivo con la participación de policías del Sector Uno y del Agrupamiento Andrómedas, quienes esperaron el arribo del autobús para resguardar a la adolescente.

Durante la entrevista, la menor manifestó que había sido contactada mediante redes sociales para acudir a una supuesta oferta de trabajo en el Área Metropolitana de Guadalajara; sin embargo, no le informaron el lugar en donde laboraría, las actividades que realizaría y el salario.

Los policías de Tlaquepaque rastrearon un número telefónico con el que la menor de edad mantenían contacto y así lograron ubicar en las inmediaciones de la Nueva Central Camionera a un adolescente de 17 años que presuntamente era quien se iba a encargar de llevarla al supuesto lugar de trabajo.

El sospechoso fue asegurado por los policías municipales y quedó a disposición del agente del Ministerio Público especializado en adolescentes en conflicto con la ley, autoridad que continuará con las investigaciones para determinar su situación jurídica.

La menor de edad proveniente de Atotonilco también fue entregada a sus familiares.

PIDEN MANTENER COMUNICACIÓN CON MENORES; SUMAN 89 PERSONAS RESCATADAS

A la par de dar a conocer los casos anteriores, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, hizo un llamado a madres, padres de familia y tutores para mantener una comunicación permanente con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que representan las ofertas laborales difundidas a través de redes sociales, especialmente aquellas que prometen ingresos elevados, solicitan traslados a otros municipios o estados y no proporcionan información clara sobre la empresa o las actividades a realizar.

La corporación municipal dijo que exhorta a los jóvenes a desconfiar de este tipo de propuestas y a solicitar apoyo de inmediato cuando una situación les genere desconfianza en el número 33 30 50 30 50, así como el 911 para reportar cualquier situación de riesgo.

Aseguró que con los casos antes informados, ya suman 89 personas resguardadas y rescatadas durante la presente administración municipal