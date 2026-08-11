Sicarios dejaron más de 30 casquillos de bala en ataque armado en taquería

El local del tiroteo fue clausurado por la Fiscalía del Estado

Los hombres acribillados a tiros en una taquería de Zapopan, serían oriundos de Sinaloa y algunos tendrían nexos familiares con el cantante de música regional Alfredito Olivas, a quien ya le habían matado a un hermano en el mismo municipio hace cinco años.

El saldo del ataque armado ocurrido la noche del lunes 10, fue de dos muertos y cuatro heridos; entre estos últimos se menciona a un par de empleados del local, quienes al parecer fueron víctimas colaterales.

Los muertos son un hombre no identificado y otro registrado provisionalmente como Pedro Fidel Álvarez.

Entre los heridos se encuentran Gustavo Adolfo de Jesús Jiménez y Jesús Aarón Olivas así como dos empleados de la taquería de 25 y 22 años de edad.

La taquería en donde se suscitó el atentado se denomina Tacos Fermín y se encuentra en una plaza de locales comerciales situada en la Avenida Federalistas, cerca del cruce con Doctor Ángel Leaño, en el Fraccionamiento La Cima.

Se habla de que el ataque fue cometido por un grupo armado compuesto por ocho sujetos que arribaron al lugar y dispararon en contra de los comensales que se hallaban en una de las mesas.

Trascendió que a uno de los acribillados se le encontró un arma de fuego.

Los autores de la agresión huyeron tras consumar el atentado, pero en el lugar hay varias cámaras de video, por lo que se espera que pronto puedan ser identificados y llevados ante la justicia.

El cantante Alfredo Olivas ya ha sufrido la pérdida de otros familiares en ataques con armas de fuego; uno de ellos fue su hermano Irving Olivas Rojas, quien fue ejecutado al igual que su esposa y su hijo de 2 años, en San Juan de Ocotán, el 17 de abril de 2021.

Ahora, entre las víctimas de la balacera en la taquería se menciona que uno de los muertos y uno de los lesionados serían sus primos.