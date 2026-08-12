Suman 4 familiares de Alfredito Olivas asesinados en atentados en Zapopan

Alfredo Olivas El cantante de regional mexicano sufrió un atentado en 2015

De diciembre de 2018 a agosto de 2026, cuatro familiares del cantante de música regional mexicana Alfredito Olivas han sido asesinados en atentados con armas de fuego en el municipio de Zapopan, perteneciente a la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Además, su padre, conocido como “El Chapo Alfredo” ha sobrevivido a un par de intentos de homicidios ocurridos también en ese municipio.

La noche de este lunes 10, se registró un ataque con armas de fuego de grueso calibre en una taquería del Fraccionamiento La Cima, municipio de Zapopan, en donde murieron dos hombres y cuatro quedaron heridos. Uno de los occisos y uno de los lesionados eran primos del artista oriundo de Sonora.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el parentesco de las víctimas con el cantante y aunque no dio a conocer sus identidades, se sabe que quien resultó muerto se llamaba Vicente Olivas Ortiz, mientras que Jesús Olivas Cázares es quien quedó herido.

El ataque del lunes fue cometido por un comando de sujetos armados en un local de tacos, situado en un centro comercial de Avenida Federalistas y Doctor Ángel Leaño.

Los agresores abrieron fuego en contra de los comensales que se hallaban en una mesa; como víctimas colaterales dos meseros de 25 y 22 años de edad fueron alcanzados por las balas y quedaron heridos.

Uno de los comensales que acompañaban a los primos del cantante, murió en el sitio; su nombre sería Fidel Álvarez Sánchez; y también resultó lesionada una persona de nombre Gustavo Jiménez Arévalo.

Existe la versión de que cerca de las víctimas había una pistola y otra que señala que en un carro estacionado cerca del lugar de los hechos se hallaron otras armas de fuego, pero esto no ha sido confirmado por el Ministerio Público.

LOS OTROS ATENTADOS EN JALISCO

El sábado 17 de abril del 2021 fueron asesinados en Periférico Sur, a la altura de San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, el hermano de Alfredo Olivas, Irving Olivas Rojas; la esposa de este y un niño de 2 años, hijo de la pareja, cuando iban en una camioneta Cadillac Escalade, color negro, de modelo reciente.

En el ataque resultaron heridas en forma leve, una niña de 4 años, que también era hija de Irving Olivas y de su cónyuge, y una mujer mayor de edad, quien al parecer era empleada del matrimonio.

Antes, el 14 de diciembre de 2018, fue herido a balazos el padre de Alfredito Olivas, Alfredo Olivas Valenzuela, conocido como “El Chapo Alfredo”, en la Calle Santa Teresa de Jesús, de la Colonia Ciudad de los Niños, municipio de Zapopan.

El 24 de diciembre de ese mismo año, cuando se encontraba convaleciente en un hospital de la Colonia Chapalita, un grupo armado intentó rematarlo, pero hombres que lo custodiaban repelieron el ataque y se desató un tiroteo en el que murieron dos presuntos atacantes del “Chapo Alfredo”.

El propio Alfredito Olivas también fue víctima de un atentado, el 28 de febrero de 2015 durante una presentación en Parral, Chihuahua, luego de que supuestamente le hizo piropos a una asistente al concierto, situación que provocó que un acompañante de ésta, enardecido, sacara una pistola y le hiciera disparos al artista regional.

Por medio de “narcomantas”, Alfredito Olivas y su padre han sido señalados como involucrados en cuestiones ilegales relacionadas con delitos contra la salud, pero nada ha sido confirmado por las autoridades.