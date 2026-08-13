Ante la ausencia de legisladores, se canceló la sesión del Congreso de Jalisco

Imagen de la mesa directiva del Congreso, tras la cancelación de la sesión. Adriana Medina, secretaria del Congreso, dijo que no fue un vacío deliberado de MC.

Por falta de diputados, al asistir únicamente 17 de los 38 representantes que integran la Legislatura, se canceló la sesión ordinaria programada para este jueves.

La sesión estaba citada para comenzar a las 3 de la tarde. Sin embargo, después de más de tres horas de espera, la presidenta del Congreso, Alondra Fausto, dio por concluida la convocatoria “por falta de quórum”.

La oposición -Morena y Futuro- acusó a la bancada de MC de hacer el vacío a propósito para no abordar temas como la ampliación de colonias que deben recibir el descuento de 80% del SIAPA y el reclamo de colonos de la Mirador San Isidro, que se oponen a la construcción de viviendas en esa zona de Zapopan Norte.

La secretaria del Congreso, Adriana Medina, le informó a la presidenta que había menos de los 20 diputados que se necesitan como mínimo para sesionar. Por ello, se dio por cancelada la sesión.

“En virtud de que no existe quorum legal para sesionar y de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se instruye al secretario general del Congreso, levante el acta circunstanciada correspondiente y se tiene por celebrada la sesión”, expresó al micrófono Alondra Fausto.

La jornada legislativa se complicó, luego de que la sesión de la Comisión de Administración del Congreso, alargó su trabajo al trabarse la aprobación del anteproyecto del Presupuesto 2027 del Poder Legislativo.

Al no haber acuerdo, tuvo que sesionar la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y eso atrasó aún más el comienzo de la sesión.

En entrevista posterior, la diputada del PRI, Alondra Fausto, expresó su molestia por el atraso y la falta de legisladores en el Salón de Sesiones.

“Citamos a las tres de la tarde. A las 5 con cuatro minutos solicité por medio de los grupos de whatsapp que tenemos los legisladores, que nos apoyaran acercándose al Salón de Plenos y una hora después, no hubo respuesta. Nuevamente les recordé ‘oigan cinco minutos más y se suspende’. A ver, la Ley Orgánica es muy clara, son 20 minutos de tolerancia, no tres horas y media o cuatro y siempre, siempre, desde que comenzó esta Legislatura es lo mismo”, explicó enojada.

Las diputadas Itzul Barrera, de Morena, y Mariana Casillas, de Futuro, señalaron que la bancada de MC retrasó su presencia en la sesión para no abordar temas que no le son favorables, como la petición para ampliar la cifra de colonias que deben recibir descuento de 80% del SIAPA.

“Ustedes ya sabían que íbamos a votar temas muy importantes, temas más sensibles para el gobierno de MC y casualmente de sus diputaciones ya solo bajaron al final tres. Eso ocasionó que no pudiéramos tener quórum y no pudiéramos sesionar, aunque se les citó desde las 3 de la tarde. Estamos hablando que ya son casi las 7 de la noche y ellos decidieron no asistir a la sesión y hacen un vacío para no poder sesionar”, dijo.

La legisladora de Futuro, Mariana Casillas, aseguró que MC buscó no realizar la sesión por los temas que le son incómodos.

“Creemos que este es un acto deliberado para no pasar iniciativas que son importantes para la gente, como el tema de la creación de la Comisión de la Verdad, propuesta por mi compañera Tonantzin Cárdenas, que tiene que ver con la reivindicación de la memoria histórica de las luchas y de los grupos vulnerados históricamente en el estado de Jalisco”, apuntó Casillas.

La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso, la diputada de MC, Adriana Medina, rechazó que los diputados naranjas hayan hecho el vacío a propósito y dijo que hubo falta de legisladores de todas las bancadas, incluso de Morena.

“La presidenta abrió el tablero para checar la asistencia y al momento de abrir el tablero no había diputados presentes. Nada más estuvimos presentes 17 diputados. No fue acción deliberada de ninguna bancada, fue porque no estaban los diputados aquí presentes. Ahora vamos a esperar a que nos convoque otra vez”, explicó Adriana Medina.

El Congreso local tiene hasta el 15 de agosto para aprobar el anteproyecto de Presupuesto para 2027 y de no cumplir con esa fecha, quedará vigente el gasto ejercido en 2026.

A las galerías del Congreso acudieron mujeres policías del estado y activistas de colectivos ciudadanos que se quedaron esperando los temas que iban a votarse en la orden del día. Los asistentes se quedaron sorprendidos por la suspensión de la sesión de trabajo.