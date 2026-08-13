Zapopan alista segunda edición del Festival Ciudad Amigable con las Personas Mayores

Del 17 al 21 de agosto se llevará a cabo la segunda edición del Festival Zapopan Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2026, una iniciativa que reunirá actividades culturales, recreativas, deportivas y de atención para este sector de la población y sus familias.

CIUDAD AMIGABLE CON LOS ADULTOS MAYORES (Edwin Davison Garcia)

El festival tendrá como sede el Parque Estación Zapopan Centro y contará con la participación de más de 70 instituciones de gobierno, academia, iniciativa privada y sociedad civil. En total, se contemplan más de 150 actividades, entre talleres, capacitaciones, ponencias, activaciones físicas, clases, juegos de mesa, manualidades y orientación sobre programas sociales.

Durante la presentación del programa, el coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Salvador Villaseñor Aldama, destacó que el objetivo es reconocer la experiencia de las personas mayores y fortalecer su participación dentro de la comunidad.

“Hace 11 años que empezamos con este proyecto, con el objetivo de hacerlos sentir partícipes de una comunidad que para nosotros es tan importante, y escuchar a nuestras personas mayores, y que realmente se sientan tomadas en cuenta”, señaló.

La programación también incluye atención psicológica, espacios para personas emprendedoras y actividades deportivas como cachibol, pickleball y básquetbol, además de un espacio permanente de danzón, rincón de lectura y un área de adopción de mascotas.

Por su parte, la presidenta del DIF Zapopan, Michelle Greicha Frangie, resaltó la importancia de impulsar actividades intergeneracionales que permitan a niñas, niños y personas mayores convivir y compartir conocimientos y valores.

“Nos parece increíble que nuestras niñas y niños puedan convivir con las personas mayores, que puedan aprender de ellos y que puedan absorber sus valores”, afirmó.

El festival forma parte de la política pública Zapopan Ciudad Amigable con las Personas Mayores, estrategia que busca promover el envejecimiento activo, la inclusión y la participación de este sector. De acuerdo con Patricia Elizabeth Gascón Gómez, directora de Vinculación Local e Internacional de Zapopan, el municipio cuenta desde 2018 con la certificación de Ciudad Amigable con las Personas Mayores.

La organización involucra a las 47 dependencias municipales que integran el Comité Técnico de Zapopan Ciudad Amigable con las Personas Mayores, además de las instituciones que forman parte de su Consejo Ciudadano.

Con esta segunda edición, el municipio busca consolidar una estrategia transversal que articule programas y servicios de distintas áreas y fomente la colaboración entre gobierno, academia, sociedad civil e iniciativa privada para avanzar hacia una ciudad más accesible, incluyente y participativa para todas las edades.