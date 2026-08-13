Jalisco aumenta estímulos económicos para atletas tras récord en Santo Domingo 2026

Tras la histórica participación de la delegación jalisciense en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció un incremento en los estímulos económicos para las y los atletas que obtuvieron medallas en la competencia.

Durante un encuentro con deportistas, entrenadores y directivos, el mandatario informó que el estímulo para las medallas de oro pasará de 25 mil a 50 mil pesos; para plata, de 18 mil a 36 mil pesos, y para bronce, de 12 mil a 24 mil pesos.

“Nosotros ponemos algunas herramientas para que esto suceda, pero en realidad los logros son de ustedes”, afirmó Lemus Navarro al reconocer el esfuerzo de las y los atletas.

La delegación de Jalisco consiguió un nuevo récord en la justa centroamericana, con 44 medallas de oro, 32 de plata y 34 de bronce, para un total de 110 preseas. Con ello, superó la marca obtenida en San Salvador 2023, cuando consiguió 37 oros y 91 medallas totales.

La aportación jalisciense también fue determinante para el desempeño de México, que refrendó el campeonato centroamericano y superó por primera vez las 400 medallas, con 407 en total: 167 oros, 125 platas y 115 bronces.

De las preseas obtenidas por México, 110 fueron aportadas por atletas de Jalisco, equivalentes al 27 por ciento del total. En el caso de las medallas de oro, la entidad aportó 44 de las 167 conseguidas por la delegación nacional, es decir, 26.3 por ciento.

El Gobernador adelantó que el Gobierno estatal continuará fortaleciendo la infraestructura deportiva, con la modernización del Centro Acuático Panamericano y trabajos en los complejos CODE Alcalde y CODE Paradero. También se contempla el avance del Centro Acuático de El Grullo y el inicio, en octubre, de la construcción de un Polideportivo en Puerto Vallarta.

Lemus Navarro señaló que los resultados obtenidos en Santo Domingo forman parte de la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por su parte, Fernando Ortega Ramos, titular de CODE Jalisco, destacó que los resultados representan una actuación histórica para la delegación estatal y adelantó que ya se evalúa el modelo deportivo de Jalisco para fortalecer el próximo ciclo olímpico.