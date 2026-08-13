Reclutadores mueven a menores de un estado a otro para hacer más compleja su búsqueda

Vicefiscal de Desaparecidos, Blanca Trujillo Cuevas. Foto de archivo

Antes de ser localizados en el municipio de Zirándaro, Guerrero, los adolescente Bruno Santiago Arámbula González y su amigo Héctor Figueroa, ambos de 15 años de edad, estuvieron en Zacatecas.

Respecto a ese caso, la vicefiscal de Investigación de Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo Cuevas, confirmó que las mafias de reclutadores de menores para el crimen organizado, están optando por una “dinámica” en la que trasladan a los jóvenes que captan en Jalisco, por diferentes entidades de la República.

La funcionaria dijo que se trata de una estrategia crimianal que “hace más compleja la búsqueda y localización de una persona el hecho de que se esté moviendo de estados”.

Trujillo Cuevas enfatizó la importancia de la coordinación en este tipo de indagatorias con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, pues así se emite una alerta en todo el país.

Los dos menores tenían reporte por desaparición después de que recibieron una oferta de trabajo y fueron vistos por última vez en la Lomas del Mirador, municipio de Tlajomulco, el pasado 27 de julio.

Ambos fueron hallados el pasado 11 de agosto en Guerrero; la madre de uno de ellos aseguró que estaban en una casa de seguridad, mientras que por su parte, la vicefiscal de Desaparecidos reconoció que los chicos estaban en cautiverio y fueron liberados por la presión de la familia y los operativos de las autoridades.

A CARLOS HUMBERTO TAMBIÉN LO LIBERARON

Un caso similar es el de Carlos Humberto Corona Corona, desaparecido el 17 de julio en Santa Ana Tepetitlán, de quien se supo que estuvo en Zacatecas y finalmente en Coalcomán, Michoacán, en donde finalmente fue hallado el 7 de agosto.

En relación con este asunto, Trujillo Cuevas también señaló que el adolescente fue liberado por quienes lo mantenían retenido.

JEREMI ESTUVO EN ZACATECAS Y DESPUÉS EN SINALOA; AÚN LO BUSCAN

Otro caso en el que un menor desaparecido bajo sospechas de reclutamiento ilegal y que trasladado a por lo menos dos entidades de la República, es el de Jeremi Alejandro Villegas Anaya, de 14 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 15 de julio.

Se solicita apoyo para localizar a Jeremi Alejandro Villegas Anaya

El adolescente fue visto por última ocasión en el Fraccionamiento Hacienda Real, municipio de Tonalá; tras el reporte de su desaparición y se detectó que inicialmente fue trasladado a Zacatecas pero después fue llevado a Sinaloa.