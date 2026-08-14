Escuadrón antiexplosivos desactiva 11 artefactos en Jilotlán de los Dolores

Explosivos en Jilotlán de los Dolores

En un cateo en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y el Grupo Especializado Antiexplosivos TEDAX, de la Policía de Jalisco, fueron desactivadas 11 bombas en una finca deJilotlán de los Dolores.

La acción interinstitucional fue desplegada en un inmueble situado en la Calle Aldama número 10, de la Localidad de Tazumbos, en el municipio señalado, perteneciente a la región sur de Jalisco, muy cerca de la frontera con Michoacán.

Escuadrón TEDAX de Policía de Jalisco

“Incluso había algunas minas terrestres que ponen en riesgo a la ciudadanía, afortunadamente en coordinación con Defensa (el ejército mexicano) y el personal de Tedax, fueron aseguradas y desactivadas; son explosivos de alta gama”, informó el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González.

Además de los explosivos tipo mina, se desactivaron otros denominados “tipo niple”, que son fabricados por grupos criminales a partir de un tubo con rosca, rellenos de material detonante.

Explosivos en Jilotlán de los Dolores

El caso quedó en manos del Ministerio Público Federal.