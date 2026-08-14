Van 2 empresarios desaparecidos en 11 días. En Tequila rescatan a menor; le ofrecían $30 mil al mes

Octavio Haro Cachua

Pese a las acciones de las autoridades de Jalisco, que incluso han establecido coordinación con otras entidades de la República, siguen presentándose los casos de desaparecidos, que se vienen agudizando desde el pasado mes de julio.

Octavio Haro Cachua, persona dedicada a los bienes raíces está ilocalizable desde el 11 de agosto. Su caso se suma al de Ricardo Cabezas Talavera, quien es empresario en el mismo ramo y que desapareció el 31 de julio.

Octavio tiene 43 años; la última vez que se le vio fue a bordo de su automóvil Mazda MX5, en el Fraccionamiento Diana Natura Residencial, del municipio de Zapopan.

Sobre la desaparición de Ricardo Cabezas ya existe una mujer detenida, identificada como Joselinne “N”, quien, según informó la Fiscalía del Estado, lo citó para ofrecerle el manejo de redes sociales de su inmobiliaria. Sin embargo, después de 13 días, Ricardo no ha sido localizado.

Otro empresario, aunque con una actividad diferente, Daniel Garay Tanamachi, permanece desaparecido desde el 17 de mayo de 2026.

Y EN TEQUILA PONEN A SALVO A MENOR; PRESUNTAMENTE IBA A SER RECLUTADO

Un adolescente de 14 años fue citado en un lugar despoblado del municipio de Tequila por individuos que le ofrecieron un supuesto empleo en el que iba a ganar 30 mil pesos mensuales.

El asunto fue descubierto por agentes de la Policía de Jalisco que hacían un recorrido de vigilancia en un punto conocido como Choluaca, perteneciente al municipio de referencia, en donde observaron una bicicleta en color rojo abandonada entre la maleza.

Los elementos estatales bajaron de su patrulla y tras la exploración en la zona, localizaron escondido a un adolescente, quien tenía un teléfono celular en la mano y relató que previamente había recibido una llamada de personas desconocidas que le habían ofrecido trabajo con un sueldo mensual por la cantidad ya señalada.

Agregó que los supuestos empleadores le dieron instrucciones de trasladarse a ese lugar y ocultarse mientras pasaban por él.

Menor de edad que presuntamente iba a ser reclutado

Los oficiales resguardaron al chamaco y solicitaron apoyo a la Unidad de Búsqueda de la Policía del Estado, cuyos oficiales entablaron comunicación con la familia del adolescente y les notificaron que lo habían localizado.

El menor fue presentado ante un agente del Ministerio Público, quien se encargaría de continuar con las investigaciones y las diligencias, para que el muchacho pudiera volver a casa.