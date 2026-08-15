Tlajomulco atiende inundaciones en Avenida San Víctor y transforma Real del Valle con nueva infraestructura

Después de cuatro a cinco años de encharcamientos recurrentes durante el temporal de lluvias, autoridades de Tlajomulco de Zúñiga concluyeron la obra hidráulica que permitió eliminar uno de los principales puntos de inundación en Avenida San Víctor, acceso a Real del Valle y a distintos desarrollos habitacionales de la Zona Valle.

Infraestructura en Tlajomulco para ponen fin a las inundaciones en Avenida San Víctor

La intervención, concluida a finales de 2025, consistió en la construcción de un sistema de rebombeo para conducir el agua pluvial hacia un canal de desfogue, además de trabajos de desazolve en la infraestructura existente. Actualmente, la operación y mantenimiento de este sistema están a cargo del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIAT) de Tlajomulco.

Desde su puesta en funcionamiento, habitantes y comerciantes de la zona han reportado que el punto que anteriormente registraba acumulaciones de agua dejó de presentar inundaciones, incluso durante las lluvias del actual temporal. La mejora tiene un impacto directo en la movilidad de residentes, peatones, comercios y usuarios que diariamente utilizan este corredor, ubicado además cerca de una estación de la Línea 4 del Tren Ligero.

El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, señaló que la atención a Real del Valle forma parte de una estrategia más amplia para llevar infraestructura y servicios a una de las zonas con mayor crecimiento habitacional del municipio. Durante el arranque de nuevas obras en la comunidad, afirmó que el objetivo es avanzar en soluciones de agua, drenaje, iluminación, escuelas y seguridad.

La Arboleda en Real del Valle, Tlajomulco

Una intervención integral para la Zona Valle

La solución al problema de Avenida San Víctor se suma a un paquete de obras que busca cambiar la manera en que se atienden las necesidades urbanas de Real del Valle. Entre las acciones previstas se encuentran una línea de demasías para optimizar el aprovechamiento del agua, la primera etapa de una línea de distribución de agua superficial desde la Planta Potabilizadora número 5 hasta Real del Valle y la adecuación del crucero pluvial sobre Adolf B. Horn Jr., además del desazolve de canales interiores.

El coordinador general de Gestión del Territorio y Obras Públicas, René Caro, explicó que la administración municipal busca pasar de atender las problemáticas una vez que ocurren a generar infraestructura preventiva. En este sentido, adelantó la presentación del Plan Integral de Gestión de Agua de Tlajomulco, denominado “Tlajo Cuida el Agua”, que contempla alternativas para reducir la dependencia de los pozos y fortalecer el abasto mediante fuentes de agua superficial.

El programa de transformación de Real del Valle también contempla la renovación de la lonaria de la Secundaria Técnica No. 172 “Manuel Gómez Morín” y la construcción de un puente peatonal en la Preparatoria San José del Valle de la Universidad de Guadalajara, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad para estudiantes.

Quirino Velázquez destacó que, durante 2026, el municipio ejercerá un presupuesto histórico de 2 mil millones de pesos para obra pública e infraestructura, de los cuales 700 millones de pesos estarán destinados a la Zona Valle, como parte de una estrategia para acompañar el crecimiento urbano con mejores servicios y espacios públicos.

Infraestructura en Tlajomulco para ponen fin a las inundaciones en Avenida San Víctor

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