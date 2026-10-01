Vero Delgadillo transforma Tetlán con una intervención integral

Tetlán comienza una nueva etapa. Uno de los barrios fundacionales de Guadalajara entrará en una renovación integral que llevará obra a sus calles, parques, espacios comunitarios y puntos de encuentro, con una inversión superior a los 110 millones de pesos.

Vero Delgadillo arranca obras en Tetlán

La intervención, encabezada por la presidenta municipal Vero Delgadillo, contempla la renovación de 37 calles, el balizamiento de otras 12, la rehabilitación de seis parques y la intervención del corredor Gigantes, además de tetla

de la reconstrucción del Centro de Desarrollo Comunitario 13 y la renovación de la Plaza Tetlán.

Pero el proyecto tiene una característica particular: buena parte de las prioridades fueron definidas directamente por quienes viven en el barrio. Antes del arranque de los trabajos se realizaron siete reuniones vecinales para conocer las necesidades de la zona.

“Cuidar del barrio histórico de Tetlán es recuperar su identidad y mantener vivo el legado de Guadalajara”, afirmó Vero Delgadillo.

La Presidenta de Guadalajara destacó que la intervención busca conservar el carácter de Tetlán mientras se mejoran las condiciones de los espacios que utilizan diariamente sus habitantes.

“Nadie conoce mejor a Tetlán que quienes lo viven, lo cuidan, lo construyen (...) de sus voces nació la mirada del Tetlán que queremos cuidar y el futuro que queremos construir”, señaló.

Vero Delgadillo arranca obras en Tetlán

Tetlán, una renovación que va de las calles a los parques

Las calles fueron una de las principales prioridades planteadas por los vecinos. Por ello, serán 37 las vialidades que recibirán trabajos de renovación y otras 12 serán balizadas.

Entre las calles contempladas se encuentran Presa Infiernillo, Jornal, Ahorro, Malecón, Guinea y Presa Solís.

La transformación también alcanzará seis parques que forman parte de la vida cotidiana del barrio, entre ellos Jardines de San Francisco, La Florida, Jardines de la Grana, 2001 y Vecinal Elena Pantoja. La intervención busca recuperar estos espacios para el juego, el deporte y la convivencia de niñas, niños, jóvenes y familias.

Vero Delgadillo arranca obras en Tetlán

Uno de los puntos de mayor alcance será el corredor Gigantes, una de las principales arterias del oriente de Guadalajara. Ahí se intervendrán ocho cruceros y se crearán dos nuevos espacios públicos para los vecinos.

La Plaza Tetlán también será renovada. Los trabajos contemplan el kiosco, las canchas, las jardineras y el entorno del mercado, mientras que el Centro de Desarrollo Comunitario 13 será reconstruido.

Para concretar el proyecto, el Gobierno de Guadalajara trabajará junto con la iniciativa privada en una inversión que superará los 110 millones de pesos.

Con ello, Tetlán se convierte en una de las intervenciones de mayor escala dentro de la estrategia de recuperación de espacios públicos que la administración de Vero Delgadillo ha desplegado en diferentes puntos de la ciudad.

Vero Delgadillo arranca obras en Tetlán

De Tetlán a los barrios que ya comenzaron a cambiar

La intervención en Tetlán se suma a una ruta de trabajo que ya ha tocado otros barrios y espacios emblemáticos de Guadalajara. La apuesta ha sido llevar la obra pública a sitios donde la infraestructura tiene una relación directa con la vida de sus habitantes.

Uno de los antecedentes más importantes es Analco, otro de los barrios fundacionales de la ciudad. Ahí se realizó una intervención integral que incluyó calles, banquetas, infraestructura hidrosanitaria, iluminación y espacios públicos, además de trabajos en el Mercado de los Elotes y el Jardín de San Sebastián de Analco.

La recuperación de estos barrios también ha alcanzado espacios centrales como el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, donde se realizaron trabajos para conservar y recuperar elementos del histórico espacio público y mejorar sus condiciones para quienes lo utilizan.

En Mexicaltzingo, otro de los barrios tradicionales de Guadalajara, la recuperación de su entorno forma parte de la conversación más amplia sobre la conservación de los barrios históricos y sus espacios de convivencia.

Y hacia el oriente, uno de los proyectos que concentra mayor atención es la transformación del Parque Ex Penal de Oblatos en un Bosque Urbano. El proyecto contempla retirar concreto, incorporar arbolado, sumar infraestructura deportiva y generar nuevas áreas para la convivencia.

La intervención en Tetlán llega, así, en un momento en que distintos puntos de Guadalajara están recibiendo obras que buscan recuperar espacios públicos sin perder la identidad de los barrios.

De acuerdo con el Gobierno de Guadalajara, en los últimos dos años se han destinado más de 2 mil millones de pesos a la rehabilitación de calles y espacios públicos del oriente de la ciudad. Entre las obras realizadas se encuentran la transformación de la Ex Penal de Oblatos en Bosque Urbano, la reconstrucción de la Cruz Verde Francisco Ruiz Sánchez, la rehabilitación de la Plaza de San Andrés y la intervención integral del Centro de Desarrollo Comunitario 3, en Santa María.

Para Delgadillo, esta política tiene como punto de partida el cuidado de los lugares donde transcurre la vida cotidiana. En Tetlán, esa visión se traduce ahora en una intervención que toca prácticamente todos los ámbitos del barrio: desde las calles y los cruceros hasta los parques, la plaza, el mercado y los espacios comunitarios.

Se trata de una renovación de su infraestructura para que el barrio pueda conservar su identidad y, al mismo tiempo, contar con espacios públicos en mejores condiciones para las nuevas generaciones.

Datos

Tetlán