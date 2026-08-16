Contraloría de Jalisco y CCM-E concluyen sesiones rumbo a Asamblea Plenaria

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Con el objetivo de homologar criterios para la aplicación de auditorías y atender los asuntos derivados de las reformas en materia de transparencia, la Contraloría del Estado de Jalisco y la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E) concluyeron una ronda de sesiones de trabajo rumbo a su próxima Asamblea Plenaria.

Este trabajo colegiado reunió a los Órganos Internos de Control de los 125 municipios de Jalisco, mediante las 12 Coordinaciones Regionales, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y compartir experiencias y buenas prácticas.

Durante julio y agosto, la Coordinación General de Proyectos de la Contraloría del Estado sostuvo reuniones con las Coordinaciones Regionales que integran la CCM-E, así como con equipos de trabajo de las contralorías municipales.

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Las 12 sesiones se realizaron con las regiones Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Valles, Lagunas y Centro, donde se refrendó el compromiso de los gobiernos municipales con el combate a la corrupción y la promoción de la ética y la integridad pública.

Los trabajos se desarrollaron bajo cuatro líneas de acción transversales: normas de auditoría, responsabilidades administrativas, ética e integridad pública, y transparencia y rendición de cuentas.

Las y los contralores municipales intercambiaron criterios para homologar protocolos de investigación por responsabilidades administrativas y compartieron experiencias exitosas para fortalecer la ética y la integridad entre las personas servidoras públicas de sus municipios.

La CCM-E se prepara para realizar su próxima Asamblea Plenaria el 19 de agosto, encuentro al que serán convocadas las y los Presidentes Municipales y contralores municipales de todo el estado.