Contraloría de Jalisco y CCM-E concluyen sesiones rumbo a Asamblea Plenaria

Con el objetivo de homologar criterios para la aplicación de auditorías y atender los asuntos derivados de las reformas en materia de transparencia, la Contraloría del Estado de Jalisco y la Comisión de Contralores Municipios-Estado (CCM-E) concluyeron una ronda de sesiones de trabajo rumbo a su próxima Asamblea Plenaria.
Este trabajo colegiado reunió a los Órganos Internos de Control de los 125 municipios de Jalisco, mediante las 12 Coordinaciones Regionales, con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales y compartir experiencias y buenas prácticas.
Durante julio y agosto, la Coordinación General de Proyectos de la Contraloría del Estado sostuvo reuniones con las Coordinaciones Regionales que integran la CCM-E, así como con equipos de trabajo de las contralorías municipales.
Las 12 sesiones se realizaron con las regiones Norte, Altos Norte, Altos Sur, Ciénega, Sureste, Sur, Sierra de Amula, Costa Sur, Costa Sierra Occidental, Valles, Lagunas y Centro, donde se refrendó el compromiso de los gobiernos municipales con el combate a la corrupción y la promoción de la ética y la integridad pública.
Los trabajos se desarrollaron bajo cuatro líneas de acción transversales: normas de auditoría, responsabilidades administrativas, ética e integridad pública, y transparencia y rendición de cuentas.
Las y los contralores municipales intercambiaron criterios para homologar protocolos de investigación por responsabilidades administrativas y compartieron experiencias exitosas para fortalecer la ética y la integridad entre las personas servidoras públicas de sus municipios.
La CCM-E se prepara para realizar su próxima Asamblea Plenaria el 19 de agosto, encuentro al que serán convocadas las y los Presidentes Municipales y contralores municipales de todo el estado.