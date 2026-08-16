Habrá arresto administrativo de hasta 36 horas a acosadores de ciclistas

Colectivas ciclistas fueron quienes propusieron aplicar sanciones a quienes las agreden en la vía pública.

El Congreso del Estado está a punto de reformar la Ley de Movilidad para sancionar el acoso o intimidación a ciclistas.

La iniciativa la propuso la diputada de Futuro, Mariana Casillas, quien refirió que colectivas de mujeres ciclistas se acercaron a ella hace algunos meses para relatarle el problema que viven con cierta frecuencia, cuando al circular en sus bicis, algunas veces son acosadas o agredidas por automovilistas o por conductores de unidades de transporte público.

El dictamen está listo para votarse en el pleno del Congreso. En la sesión del jueves anterior estaba incluido en la orden del día, sin embargo, la sesión se suspendió por falta de quórum.

“Estas compañeras de las colectivas ciclistas son mujeres que, en sus trayectos cotidianos, como ir de su casa a sus trabajos, han encontrado este problema de recibir gritos -en forma de piropos- acoso o amenazas y lo que nos pasa a todos los ciclistas -independientemente de si eres hombre o mujer- la hostilidad con que a veces los vehículos o los camiones no nos permiten circular en las calles”, relató.

De esta forma, a quienes agredan, acosen u hostiguen de manera persistente a ciclistas o usuarios de patines eléctricos, se les podrán aplicar arrestos administrativos de 24 a 36 horas, dijo Mariana Casillas.

De esta forma, a quien le “aviente el coche o le tire lámina’ a un ciclista, o a quien persiga o amedrente a quien vaya en un patín eléctrico, o incluso un peatón, se le dará una sanción administrativa y aclaró que no se trata de un delito.

“Hicimos esta iniciativa de reforma que lo que busca es aplicar un proceso sancionador, con arresto administrativo para todas las personas que utilicen un vehículo automotor para generar algún tipo de intimidación vial, ya sea invadir las ciclovías o los carriles exclusivos para los ciclistas, en el caso de las motocicletas subirse a una banqueta o invadir carriles que no les corresponden”, dijo.

La reforma a la ley también incluye que a los agresores o acosadores se les brinde cursos de sensibilización o capacitación en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres.

El tema será retomado en la siguiente sesión del Congreso del Estado.