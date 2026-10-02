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02 oct 2026 - 11:59 AM
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Innovación
El Gobierno estatal expuso los avances de la plataforma durante la 3ª Reunión Regional de Occidente del CIAPEM, donde se intercambiaron experiencias para modernizar trámites y servicios públicos
Presenta Jalisco estrategia digital ‘Conecta Jalisco’ ante 18 estados
Por
Ivana Lamas
octubre 02, 2026 at 10:17a.m. GMT-6
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