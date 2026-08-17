Ante desfalco en el Servicio de Agua Potable de Zapotlán (Sapaza), pedirán al Congreso aplicar auditoría especial

El regidor José Bertín Chávez, le entregó al legislador Alberto Alfaro, la exigencia para auditar al SAPAZA.

Ante la existencia de un posible desfalco en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande (Sapaza), el regidor de Zapotlán el Grande, José Bertín Chávez Vargas, hizo una petición al diputado Alberto Alfaro, para que la Auditoria Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) realice una auditoria especial al organismo público.

Además, el edil del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), señaló que hay problemas en la calidad del agua en alrededor de 20 colonias.

El regidor de Ciudad Guzmán acudió al Congreso local, donde hizo la petición formal de que se audite al Sapaza, luego de que la propia directora del organismo, Yuritzi Hermosillo Zepeda, difundió en redes sociales la existencia de un desfalco millonario, del cual ya no dio más detalles.

La directora del organismo operador del agua fue citada en sesión de Ayuntamiento para revisar el caso, sin embargo, esa reunión se realizó a puerta cerrada, ya que la presidenta municipal Magali Casillas Contreras, perteneciente al PT, la citó como “sesión reservada”.

“Queremos que por medio de la Comisión (de Vigilancia) pudieran sesionar en el Congreso y que en el pleno se aprobara el que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco se involucrara para poder llevar a cabo una auditoria extraordinaria al organismo de Sapaza y que realmente hubiera una autoridad que nos dijera al pueblo de Zapotlán qué es lo que está pasando, a cuánto asciende el monto y una serie de dudas y de incertidumbres que tiene la gente de Zapotlán”, dijo el edil.

En respuesta, el diputado del PVEM, Alberto Alfaro García, quien preside la Comisión de Vigilancia del Congreso, señaló que este mismo jueves, en sesión de la Comisión, se pondrá a votación la solicitud para que se autorice la auditoria especial al organismo operador del agua de Ciudad Guzmán.

“Nosotros vamos a subir la petición que nos está solicitando el regidor de Zapotlán a la Comisión de Vigilancia, que se realizará este jueves, para poderla pasar al pleno. Esperemos contar con todos los votos a favor ya que es un tema muy complicado el tema del agua y tiene todo nuestro apoyo”, dijo.

El regidor dijo que los habitantes de Zapotlán el Grande están preocupados por la deficiente calidad del agua que registra en diversas colonias de la ciudad, a donde les llega agua con tierra. En ocasiones el abasto de agua es intermitente.

“Hemos recorrido muchas colonias, te puedo mencionar varias, entre ellas La Primavera, Unión, Los Volcanes, El Guayabo, Lomas Altas, ISSSTE, Solidaridad, Cruz Roja, Bugambilias, Pastor de Arriba, Lomas de Zapotlán y Providencia. Hay muchas colonias del municipio que tienen cantidad de población muy considerable, donde se generan problemas como el desabasto de agua y que les sale mucha tierra, muy sucia”, precisó.

El regidor José Bertín Chávez, dijo que extraoficialmente se ha señalado que el desfalco puede ser de 2.6 millones de pesos, pero no existe una cifra oficial. Por ello, es necesario que se audite al organismo.