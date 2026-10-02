Guadalajara fortalece colaboración con “Enchulemos Jalisco” para rehabilitar unidades habitacionales

El Cabildo de Guadalajara aprobó dar continuidad a la colaboración entre el Gobierno Municipal y el Gobierno de Jalisco para ampliar las acciones del programa “Enchulemos Jalisco”, con el que se busca transformar y recuperar espacios en unidades habitacionales del municipio.

Como parte del acuerdo, el Gobierno de Guadalajara realizará una aportación equivalente al 25 por ciento del costo total del programa, con lo que sumará recursos y esfuerzos con el Gobierno de Jalisco, el Sistema de Asistencia Social y la asociación civil Corazón Urbano.

Las intervenciones contemplan el rescate de espacios públicos, pintura y renovación de fachadas, así como trabajos para mejorar la imagen urbana de las zonas habitacionales.

De acuerdo con la regidora Andrea Medrano, presidenta de la Comisión de Corresponsabilidad Social y Desarrollo Humano y Social del Cabildo de Guadalajara, estas acciones buscan generar espacios más dignos para las personas que los habitan y contribuir a fortalecer la convivencia comunitaria.

El programa también pretende incidir en el tejido social y en el sentido de pertenencia de las comunidades mediante la recuperación de espacios compartidos y el mejoramiento de los entornos habitacionales.

Como antecedente, en mayo de este año, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, entregó la rehabilitación de una unidad habitacional ubicada en Villas de San Juan, intervención realizada mediante “Enchulemos Jalisco”.

Con la aprobación del acuerdo, el Gobierno de Guadalajara refrendó su disposición para mantener la coordinación con el Gobierno de Jalisco y organizaciones de la sociedad civil para continuar con proyectos de rehabilitación de unidades habitacionales y recuperación de espacios comunitarios.