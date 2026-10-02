El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, acompañó a los paratletas de la entidad durante la competencia de Golbol de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, que se desarrolla en el estado del 20 de septiembre al 10 de octubre.

Jalisco busca su campeonato 21 en la Paralimpiada Nacional CONADE 2026 (Cortesía)

Durante su visita a las instalaciones de CODE Revolución, el mandatario presenció el encuentro entre los equipos de Jalisco y Estado de México, y destacó la participación de la delegación jalisciense, que busca refrendar el campeonato nacional de la disciplina por vigésima primera ocasión.

“Venimos a apoyarles, porque ustedes saben que, en Jalisco, somos los campeones nacionales de la Paralimpiada. Vamos por la 21, 20 años consecutivos siendo campeones, vamos por la 21 este año”, afirmó Lemus Navarro.

Por primera vez en la historia de la competencia, Jalisco funciona como sede única de la Paralimpiada Nacional CONADE, por lo que recibe a alrededor de 4 mil 500 atletas de deporte adaptado provenientes de las 32 entidades federativas, además de representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lemus Navarro también reconoció los resultados obtenidos hasta el momento por los representantes de Jalisco en distintas disciplinas, entre ellos los paranadadores Briana Espinoza y Ariel García, así como Irving Gutiérrez y Sofía Castañeda, quienes consiguieron medallas en parapowerlifting.

El Gobernador destacó además las condiciones de las instalaciones deportivas adaptadas que permiten desarrollar las diferentes competencias y reiteró la bienvenida a las y los atletas, entrenadores y cuerpos técnicos que participan en esta edición.

En el caso del Golbol, disciplina que presenció el mandatario, participan tres jugadores con discapacidad visual por equipo y el objetivo es anotar con un balón que contiene dos cascabeles en su interior para que los jugadores puedan identificar su trayectoria mediante el sonido.

Los competidores utilizan antifaces que bloquean completamente la visión y se orientan mediante relieves colocados en las líneas de la cancha, que pueden identificar a través del tacto.

La delegación de Jalisco está integrada por 317 paratletas y compite en las seis sedes establecidas en el estado. Hasta el momento acumula 261 preseas, de las cuales 157 son de oro.

Con estos resultados, la entidad busca mantener el campeonato conseguido en 2025, cuando cerró la Paralimpiada Nacional con 494 medallas, incluidas 283 de oro.