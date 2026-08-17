Detienen a otro empleado de escuelas de natación por abuso sexual

Un empleado de una escuela de natación ubicada en la Colonia San Rafael, del municipio de Guadalajara, fue detenido por la Fiscalía de Jalisco señalado de haber ultrajado a un niño en los baños del establecimiento.

Jorge Arturo "N"

El presunto responsable de la agresión quedó vinculado a proceso por el delito de abuso sexual infantil agravado.

Los hechos por los que se le acusa, ocurrieron el 4 de junio de este año, “cuando al parecer el infante fue agredido por Jorge Arturo ‘N’”, según indicó la Fiscalía del Estado.

Una vez que se interpuso la denuncia correspondiente, un agente del Ministerio Público “de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia, identificó al presunto agresor y solicitó una orden de aprehensión en su contra, que fue cumplimentada el pasado 10 de agosto por Policías de Investigación”, agregó la dependencia estatal.

Tras su captura, Jorge Arturo “N” fue presentado ante el juzgado que lo requería. Ahí, tras valorar los datos de prueba, se resolvió vincularlo a proceso por el delito señalado, y deberá permanecer en prisión preventiva oficiosa por un año, como medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

DETENIDO POR ABUSO DE 4 MENORES

En junio de 2025, la Fiscalía informó de la aprehensión de Esaú “N”, quien presuntamente aprovechó su puesto como instructor de natación en un club deportivo del municipio de Zapopan para abusar de cuatro alumnos menores de edad.

Acusado de abuso sexual infantil

Según registros periodísticos, el detenido laboró en el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE), pero presuntamente los abusos los cometió en otra escuela de natación en el 2025 y se encuentra recluido en el Penal de Puente Grande.

DEBE ESTAR 27 AÑOS PRESO

El 14 de mayo de este 2026, se dio a conocer por parte de las autoridades de Jalisco el caso del ex instructor de una escuela de natación de la Colonia El Colli Urbano, que recibió una condena de 27 años en prisión.

El sentenciado es Álvaro “T”, quien, según quedó demostrado abusó de uno de sus alumnos.

Los hechos ocurrieron a mediados de 2018 en Zapopan, pero el presunto fue vinculado a proceso hasta el 2022, tras ser capturado en la Colonia Jardines del Sur, en Guadalajara, en junio de ese año.

Al dar a conocer la sentencia condenatoria en contra de Álvaro “T”, la Fiscalía informó que el sentenciado tenía relación con otro caso de índole sexual ocurrido en Aguascalientes.