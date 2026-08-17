Diputados autorizan pago de adeudos al SIAPA

Manifestantes frente a la puerta principal de Palacio Legislativo, en avenida Hidalgo 222.

Tras la aprobación que se hizo en la Comisión de Administración del Congreso, por diputados de todas las bancadas, el Poder Legislativo podrá realizar el pago del adeudo por 259 mil pesos que tenían con el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), correspondiente al consumo de agua del edificio sede de avenida Hidalgo 222, en el primer semestre de este año.

La diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros, presidenta de la Comisiòn de Administración del Congreso, informó que la Legislatura predicará con el ejemplo para exigir a otros organismos públicos el pago de los adeudos al SIAPA.

Los diputados de Morena, Alejandro Barragán y de Futuro, Mariana Casillas, aprobaron hacer ajustes a las partidas del Presupuesto 2026 del Congreso, para cumplir con el adeudo con el SIAPA.

Habla la diputada de MC, Monserrat Pérez Cisneros.

Bite 01/Monserrat Pérez Cisneros, diputada de MC

0.40 “Creo yo también que por la presión mediática y por lo incongruente que resultaba el que ellos al ser los primeros en señalar fueran quienes no votaran a favor de pagarle al SIAPA lo que el Congreso le debe. Yo creo que de nuevo, si los ciudadanos pagan su recibo puntual y le queremos exigir a los ciudadanos que paguen el consumo, las instituciones públicas tenemos que ser los primeros en poner el ejemplo y en pagar nuestro consumo”, subrayó. 1.07

Una vez que se haga el pago respectivo, la legisladora Monserrat Pérez Cisneros dijo que el Congreso ya no tendrá adeudos por el consumo de agua, ya que el otro edificio de oficinas situado en avenida Juárez, casi esquina con Corona, está al corriente con sus pagos.

La diputada hizo un llamado a los ayuntamientos morenistas de Tlaquepaque y Tonalá, para que paguen los adeudos que tienen con el SIAPA.

Bite 02/Monserrat Pérez Cisneros, diputada de MC

1.08 “El Congreso ya ahora se va a sumar a la lista de instituciones públicas responsables que sí han hecho gestiones para poder pagar lo que se debe. Con esto, también se suma Zapopan, Tlajomulco y Guadalajara, lamentablemente Tlaquepaque y Tonalá siguen negándose a pagarle al SIAPA lo que les deben y recordar eso: esta es una postura sistemática. Hoy querían argumentar de muchas maneras , porque votaron en abastención la sesiòn anterior cuando realmente ha sido la postura sistemática de su partido, no quererle pagar al SIAPA lo que le deben”, dijo. 1.43

El Congreso local tiene alrededor de mil trabajadores en sus dos sedes y en el edficio de Hidalgo 222 recibe a decenas o cientos de visitantes quienes utilizan sanitarios y donde se realizan tareas de limpieza que requieren el consumo de agua potable.

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