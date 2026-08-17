Presenta Pablo Lemus plan de trabajo del nuevo titular del Instituto Jalisciense de Cancerología

. Foto: Gobierno de Jalisco.

Con el objetivo de consolidar al Instituto Jalisciense de Cancerología (IJC) como referente en atención oncológica en el Occidente del país, el Gobernador Pablo Lemus Navarro encabezó la presentación del plan de trabajo del doctor Fernando Antonio Sánchez Zubieta, quien asumió la Dirección General del organismo.

El nuevo titular llega con la encomienda de fortalecer la capacidad de atención, ampliar la cobertura y garantizar servicios médicos oportunos, integrales y dignos para las personas con cáncer. La estrategia contempla modernización tecnológica, aprovechamiento eficiente de la infraestructura hospitalaria y un enfoque centrado en el paciente y su familia.

Atención integral y cobertura de medicamentos

Durante el acto, el mandatario estatal destacó que el IJC ha alcanzado un suministro de medicamentos oncológicos superior al 92 por ciento, cifra inédita en la entidad. “Por primera vez, en Jalisco el Gobierno del Estado tiene un suministro de medicamentos oncológicos por arriba del 92 por ciento. Ya lo tenemos, y ahora lo tenemos que mantener”, subrayó Lemus Navarro.

El Gobernador agregó que la atención integral a pacientes se complementa con proyectos de infraestructura en salud, como la construcción de la Red de Hospitales-Escuela en coordinación con la Universidad de Guadalajara. Esta red permitirá que estudiantes de áreas médicas realicen prácticas y se integren laboralmente en sus regiones, fortaleciendo la profesionalización del sector.

Actualmente, el Hospital-Escuela de Puerto Vallarta está en proceso de edificación, mientras que en 2027 iniciarán las obras del Hospital-Escuela en Zapotlán el Grande. Además, se trabaja en la expansión del Hospital Civil de Oriente en Tonalá, la reconstrucción del área de emergencias del Hospital Civil “Juan I. Menchaca”, el próximo Hospital Regional en Encarnación de Díaz y mejoras en el Hospital General de Occidente.

Liderazgo y visión del nuevo director

En su intervención, Sánchez Zubieta expresó que su gestión apostará por la detección temprana, el diagnóstico oportuno y la prevención, pilares fundamentales para salvar vidas. “Vamos a salvar muchas vidas (...) Ayúdenme a crecer este gran hospital. Vale la pena salvar vidas, gracias por estar conmigo siempre”, afirmó.

El nuevo director anunció que invitará a la iniciativa privada, deportistas y embajadores a participar en proyectos que eleven la calidad de los servicios. Asimismo, destacó la importancia de aprovechar la capacidad instalada y fortalecer la coordinación interinstitucional para ampliar las oportunidades de atención.

Retos en salud pública

El Secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, señaló que el cáncer es el reto más grande en salud pública, al ser la tercera causa de muerte a nivel global y en el estado. Informó que en México se registran 200 mil nuevos casos anuales, siendo los más comunes el cáncer de mama en mujeres y el de próstata en hombres. En Jalisco, se contabilizan alrededor de 6 mil 500 defunciones por esta enfermedad cada año.

Pérez Gómez reconoció que la nueva etapa del IJC estará orientada al crecimiento institucional, la modernización tecnológica y la mejora continua de la calidad y calidez humana en los servicios de salud. “No solo atender a los pacientes con el sentido académico y científico del más alto nivel, sino con la calidez, con el humanismo que bajo estas circunstancias se requieren”, puntualizó.

Evolución y modernización del IJC

El Instituto Jalisciense de Cancerología, creado en 1990, se ha consolidado como el principal centro de referencia oncológica en el occidente de México, con cobertura en los 125 municipios de Jalisco y atención a pacientes de estados vecinos como Nayarit, Michoacán, Colima, Zacatecas y Guanajuato.

La nueva sede del IJC, inaugurada en diciembre de 2024 con una inversión de mil 606 millones de pesos, cuenta con más de 100 camas de hospitalización y terapia intensiva, áreas de imagenología, tomografía, resonancia magnética, urgencias generales, farmacia y medicina para el manejo del dolor. En agosto de 2025 inició operaciones el área de Radioterapia equipada con acelerador lineal moderno, fortaleciendo la capacidad resolutiva del instituto.

En 2025, el IJC otorgó más de 60 mil consultas de alta especialidad, realizó 4 mil 548 cirugías oncológicas, 14 mil 373 sesiones de quimioterapia, 27 mil 351 tratamientos de radioterapia y más de 3 mil 900 mastografías, entre otros procedimientos. Estos resultados reflejan el crecimiento sostenido y el compromiso de la institución con la atención integral de pacientes oncológicos.

Compromiso institucional

El Gobernador Lemus Navarro reiteró que el proyecto encabezado por Sánchez Zubieta permitirá consolidar al IJC como referente nacional en atención oncológica, garantizando que cada intervención institucional coloque en el centro el bienestar de las personas con cáncer y sus familias.

El Instituto Jalisciense de Cancerología refrenda así su compromiso de evolucionar junto con las necesidades de la población, fortaleciendo una atención basada en innovación, evidencia científica y trato digno.

Datos de contacto

Instituto Jalisciense de Cancerología Dirección: Puerto Guaymas #418, Colonia Miramar, Zapopan, JaliscoTeléfonos: 33-3658-0046 | 33-3658-0556