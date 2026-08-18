El PVEM debe mantener la presidencia de la Comisión de Vigilancia del Congreso local

Alberto Alfaro afirmó que la Comisión de Vigilancia ha podido sesionar sin contratiempos.

La bancada del PVEM defenderá el derecho que tiene a mantener la presidencia de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso local, luego de que se han realizado tres intentos por quitar al legislador Alberto Alfaro y poner en su lugar al diputado de Morena, Alejandro Barragán.

El diputado Alberto Alfaro, integrante de la bancada del PVEM, explicó que Morena quiere arrebatarle la presidencia. Sin embargo, él se mantendrá al frente para que las tareas de fiscalización y revisión de cuentas públicas de los 125 ayuntamientos y del gobierno de Jalisco, se mantengan en forma independiente.

“También por el tema de Morena, ya hemos visto su desesperación, el quererme quitar la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción, lo cual no han podido quitármela y ya van tres veces”, relató.

El diputado Alberto Alfaro García, señaló que Morena ha intentado votar en el pleno el cambio en la presidencia de la Comisión de Vigilancia, pero se han quedado “cortos” con los votos.

Alfaro García pertenecía a la bancada de Morena y se cambió de partido. Por ello, el grupo parlamentario de Morena ha buscado que le regresen esa posición. Sin embargo, los diputados de MC han apoyado al PVEM para que se mantenga al frente el legislador Alfaro.

“(La Comisión) ha trabajado muy bien, ha trabajado correctamente, al final del día, hemos sesionado correctamente, pero también decirles a los ciudadanos, decirles a los regidores que aquí tienen su casa, que tienen un amigo y cualquier tema de corrupción nosotros no nos vamos a quedar callados”, finalizó.

Este próximo jueves, la Comisión de Vigilancia tiene previsto sesionar y poner a votación que se realice una auditoría especial al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Zapotlán el Grande (Sapaza).