Confirma gobernador otro posible caso de abuso sexual cometido por ex director del DIF

FOTO: Facebook Lucio Miranda Robles

Lucio “N”, ex director del DIF Jalisco encarcelado por un caso de abuso sexual en agravio de una subalterna suya, es señalado en un segundo caso en agravio de otra empleada de la dependencia estatal.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, confirmó dicha información y aseguró que no habrá impunidad en el asunto, independientemente de quién se trate y de su filiación política.

“(...) En Jalisco el que la hace la paga, esta persona presuntamente violó a una mujer, está preso”, enfatizó el mandatario.

Respecto al primer caso, por el cual el ex funcionario se encuentra encarcelado en el Reclusorio de Puente Grande, el gobernador dijo que se le dará a la víctima protección “toda la que ella quiera. Si gusta ella acercarse con nosotros para darle un pulso de vida, para darle protección personal, se la vamos a dar. De verdad, este tipo de cosas se tienen que castigar de una manera muy severa, tenemos que proteger a nuestras mujeres”.

En cuanto a la agresión en contra de una segunda víctima por parte de Lucio “N”, Pablo Lemus dio a entender que se está trabajando en que la afectada presente su denuncia.

LA PRIMERA ACUSACIÓN

Lucio “N”, fue capturado el 12 de agosto de este 2026, apenas unos días después de haber dejado de trabajar como coordinador de Servicios Públicos en el gobierno municipal de Tlajomulco de Zúñiga, en donde también fue regidor y alcalde interino durante la década pasada.

La detención fue hecha y dada a conocer por la Fiscalía del Estado, la que precisó que el 6 de marzo de 2024, el ahora preso fungía como director general del DIF Jalisco y atacó a una empleada en Tapalpa, después de que asistieron a un curso.

Como medida cautelar solicitada por la Fiscalía del Estado, el señalado debe permanecer seis meses en prisión preventiva oficiosa, mientras se le sigue el proceso para dictarle una sentencia.

Tras la captura y vinculación a proceso del señalado, el Ayuntamiento de Tlajomulco de Zúñiga dijo que Lucio “N” dejó de laborar para la administración municipal el 31 de Julio de este año.

“Si ya se está investigando ese segundo caso, sobre todo en la denuncia correspondiente, para que se sume al proceso. Pero él se va a quedar detenido”

“El que la hace la paga. Si esta persona cometió esta violación contra esta mujer, se tenía que quedar adentro. Y qué bueno, el que la hace la paga, independientemente de quién sea, independientemente de su filiación partidista, independientemente de cualquier cosa”, sentenció el Gobernador.

“Este mismo personaje, sí. Si ya se está investigando ese segundo caso, sobre todo en la denuncia correspondiente, para que se sume al proceso, pero él se va a quedar detenido, Él se queda ahí. Claro, toda la que ella quiera. Si gusta ella acercarse con nosotros para darle un pulso de vida, para darle protección personal, se la vamos a dar. De verdad, de verdad, este tipo de cosas se tienen que castigar de una manera muy severa. Tenemos que proteger a nuestras mujeres.”

“De acuerdo con la denuncia interpuesta, los hechos sucedieron cuando el ahora detenido se desempeñaba como director general del DIF Jalisco, quien presuntamente aprovechó su posición de poder para en un inicio realizar acciones incómodas y tocamientos indebidos y, con el tiempo, abusar de una mujer que laboraba con él”, señaló la Fiscalía al anunciar la detención del ex funcionario.

Agregó la dependencia estatal que “en esas fechas”, distintos funcionarios del DIF Jalisco —entre ellas el presunto agresor y la víctima— recibieron un curso de índole laboral en el municipio de Tapalpa, el 6 de marzo de 2024.

“La noche de los hechos, en Tapalpa, mientras les eran asignadas cabañas para su alojamiento, las personas que acudieron al supuesto curso fueron citadas en un auditorio que después quedó vacío, sin embargo, según se investiga, después se cambió el punto de encuentro a un lugar cerca de una fogata”, indicó la Fiscalía.

“La situación presuntamente fue aprovechada por el entonces director general del DIF para jalar a la víctima de nuevo hacia el auditorio, donde la mujer al parecer fue agredida para someterla y cometer el ilícito. Momentos después, la víctima logró empujar al hombre y salir del auditorio.

“Una vez interpuesta la denuncia, se iniciaron las investigaciones que permitieron otorgar una medida de protección a la víctima, así como citar al presunto agresor para su comparecencia”.

La Fiscalía añadió que el pasado 12 de agosto, Lucio “N” quedó formalmente detenido para investigarlo por el delito de violación. Tras imputarle los hechos, se expusieron los datos de prueba obtenidos por la Dirección de Visitaduría de la Fiscalía estatal, los cuales fueron considerados suficientes para que un juez resolviera vincularlo a proceso.

Como medida cautelar solicitada por la Fiscalía del Estado, el señalado permanecerá seis meses en prisión preventiva oficiosa. Además, se fijaron tres meses para el cierre de las investigaciones que permitan fortalecer las indagatorias y avanzar hacia una sentencia.

Contrario a lo que sucede en casos en los que el detenido ya está vinculado a proceso, la Fiscalía de Jalisco no adjuntó junto con su comunicado imágenes o video del señalado.

La persona a la que se refiere el gobierno de Tlajomulco es Lucio Miranda Robles, quien en el 2023 y el 2024 fungía como director general del DIF Jalisco, además de ser regidor y alcalde interino de ese municipio en la década pasada.