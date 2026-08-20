Asume Evelyn Castañeda liderazgo de MC en Tequila rumbo a 2027

Evelyn Castañeda, regidora del Ayuntamiento de Tequila, asumió la responsabilidad de encabezar los trabajos de Movimiento Ciudadano en el municipio rumbo al proceso electoral de 2027, luego de incorporarse al partido tras desempeñarse como edil independiente.

Durante un acto realizado en la Plaza Principal de Tequila, ante cientos de personas, Castañeda tomó protesta como responsable del Proyecto Ciudadano en el municipio y planteó la necesidad de conformar un equipo más amplio para disputar el próximo proceso electoral.

La regidora señaló que su incorporación a Movimiento Ciudadano le permitirá trabajar con una estructura política más fortalecida y lanzó críticas tanto a administraciones anteriores como al gobierno actual.

“Esta decisión me da la posibilidad de salir en algún momento a las calles con un equipo más grande, más fortalecido y todos con el mismo objetivo y con los mismos ideales porque el mensaje tiene que ser claro para los que han estado en los gobiernos anteriores: ya no queremos que vuelvan”, afirmó.

También cuestionó las condiciones que, dijo, enfrentan actualmente los habitantes de Tequila.

“A los que hoy están también les digo: nos han abandonado, nos han violentado, nos han robado y no únicamente en la economía sino la tranquilidad de todos nosotros, incluidos nuestros hijos”, expresó.

Por su parte, la coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, sostuvo que la incorporación de Castañeda fortalece la estructura del partido en Tequila y afirmó que buscarán posicionarse como una opción rumbo a la elección de 2027.

“Deben llegar gobiernos que sí le den a Tequila lo que necesita: que sus familias vivan en paz, que tengan empleos dignos, que haya espacios recreativos, escuelas y hospitales en buenas condiciones. Para eso estamos conformando un gran equipo de mujeres y hombres y vamos a trabajar todos juntos”, señaló.

Al acto también acudieron el coordinador operativo de MC en Tequila, Luis Fernando Rubio; el secretario de Actas del partido, César Padilla, y los presidentes municipales de Hostotipaquillo, Teresa González; Ahualulco de Mercado, Bladimir Arreola, y Amatitán, Lionel Partida.