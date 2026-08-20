Respalda PRI Jalisco a vecinos de Mirador de San Isidro

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, respaldó a los vecinos de Mirador de San Isidro que se oponen a la construcción de un complejo habitacional para policías estatales y pidió que el proyecto sea reubicado.

La dirigente priista aseguró que su partido acompañará la estrategia jurídica de los habitantes de la zona y consideró que la discusión no debe centrarse únicamente en la construcción de viviendas, sino en las características ambientales e hidrológicas del predio.

“Se tiene que hacer un replanteamiento del proyecto. Se tiene que hacer un replanteamiento del lugar donde se colocará estas viviendas a favor de cuidar a quien nos cuida, a favor de la vivienda para las y los policías”, afirmó.

Haro cuestionó que el Gobierno de Zapopan haya modificado meses atrás el uso de suelo del terreno para establecer una densidad habitacional H4, que calificó como “muy alta”.

“La quitó de ser un área verde para darle densidad muy alta, porque así son los gobiernos inmobiliarios de MC que están apostando a los temas inmobiliarios”, acusó.

La priista sostuvo que, de acuerdo con lo expuesto por los vecinos, el predio funciona como vaso regulador y zona de captación de agua pluvial. Por ello, advirtió sobre las posibles consecuencias de levantar alrededor de 200 viviendas verticales en el sitio.

“Este es un vaso regulador del agua. Es un espacio de captación de agua pluvial”, señaló.

Haro también afirmó que el terreno se encuentra relacionado con un cauce federal y reclamó la intervención de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para determinar las implicaciones del proyecto.

“Nosotros hemos sido claros para denunciar la ausencia de la Conagua. ¿Dónde está la Conagua? Es un cauce federal, ahí debe haber una intervención absoluta por parte de la Conagua”, expresó.

La presidenta del PRI Jalisco dijo además que la propia autoridad municipal ha planteado la posibilidad de reubicar el proyecto. Según Haro, una de las razones sería que el Ayuntamiento de Zapopan no conocería a detalle el proyecto que se pretende desarrollar en el predio.

Ante este escenario, afirmó que el PRI acompañará a los vecinos independientemente de su filiación política.

Haro rechazó también que el acompañamiento de partidos políticos a la protesta vecinal implique necesariamente una estrategia partidista y defendió la participación de organizaciones y ciudadanos en la defensa del territorio.

“Estamos del lado de los vecinos, consideramos que se debe de reubicar este proyecto. Yo lo que creo es el respaldo, el respeto a la lucha social, a la lucha de los vecinos, y, por supuesto, estamos del lado de que este proyecto sea reubicado”, concluyó.