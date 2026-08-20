Suspende Siapa inspecciones en 160 colonias de Tlaquepaque; municipio exige reanudar revisión

El Siapa suspendió este jueves 20 de agosto los trabajos de inspección en colonias de San Pedro Tlaquepaque que quedaron fuera del descuento de 80 por ciento en el servicio de agua potable, una decisión que la presidenta municipal Laura Imelda Pérez Segura calificó como unilateral y de la que, afirmó, el Ayuntamiento no recibió una explicación oficial.

“Lamentamos profundamente que, sin mediar acuerdo, o por lo menos una comunicación oficial, el SIAPA de manera unilateral decida frenar los trabajos de inspección en las colonias de Tlaquepaque, y esperamos la pronta reanudación de las inspecciones, ya que tristemente la crisis del agua es grave, y no puede ni debe esperar”, manifestó.

El Ayuntamiento busca que sean revisadas 160 colonias que no fueron consideradas entre las beneficiarias del descuento. Los recorridos comenzaron el lunes 17 de agosto con visitas domiciliarias, toma de muestras, levantamiento de actas y recopilación de testimonios sobre las condiciones del suministro.

La revisión fue aprobada por la Junta de Gobierno del Siapa y se realiza con cuadrillas integradas por especialistas del organismo y del Gobierno de Tlaquepaque, con la intención de generar elementos que permitan determinar qué colonias presentan afectaciones y podrían ser incorporadas al beneficio.

De acuerdo con Pérez Segura, hasta este jueves habían sido visitadas 55 colonias. En 39 se detectaron fallas en el suministro: en 30 se encontró agua turbia o con coloración y, en algunos casos, con consistencia espesa y olores fétidos; en otras nueve no había servicio.

En 13 colonias, añadió, el agua se encontraba aparentemente limpia al momento de la inspección, aunque los recorridos también recogieron testimonios de vecinos que aseguran que el líquido llega sucio de manera recurrente.

“Hasta el momento, llevamos visitadas 55 colonias, en 39 de ellas se comprobaron fallas en el suministro; 30 presentaron agua turbia, con coloración, en ocasiones hasta espesa y con olores fétidos, en 9 no había servicio de agua y en 13 presuntamente el agua estaba limpia, pero en todos los casos hubo testimonios y quejas de las y los vecinos que declaran que el agua permanentemente está sucia”, señaló.

La alcaldesa agregó que en dos colonias no se contaba con recibo y una más no aparece en el sistema del Siapa. También explicó que cinco colonias quedaron pendientes de revisión debido a que el organismo no contaba con material suficiente para continuar con los trabajos, por lo que, en lugar de las 60 colonias previstas, se habían recorrido 55.

Exige Tlaquepaque revisión al Siapa por agua sucia (Gobierno Tlaquepaque)

Vecinos denuncian agua amarilla, mal olor y baja presión

Durante los recorridos, habitantes de distintas colonias han reportado problemas que, aseguran, se mantienen desde hace meses o incluso años.

Daniel Aceves, vecino de la colonia Centro, en el Barrio de San Juan, afirmó que desde hace tres o cuatro meses recibe agua con coloración amarillenta, mal olor y baja presión. Dijo que la situación le ha provocado problemas en la piel y alergias, además de que los reportes que ha presentado ante el Siapa no han derivado en una solución definitiva.

En Prados Tlaquepaque, Angélica Barrientos señaló que los problemas con la calidad del agua se remontan a casi tres años. Según su testimonio, el líquido puede llegar amarillo, con lama y mal olor, mientras que durante los periodos de escasez deben limpiar constantemente sus aljibes debido a la suciedad acumulada.

La vecina afirmó que Prados Tlaquepaque no está incluida en el descuento de 80 por ciento y cuestionó la forma en que se han tomado algunas muestras, pues aseguró que en determinados casos el agua fue analizada después de dejar correr el líquido hasta que adquirió una apariencia más clara.

“Yo lavo trastes, pero compro agua purificada para enjuagarlos. Para lavar dientes, ni para nada sirve. Tenemos que estar comprando agua purificada para las necesidades de la casa”, relató.

Una situación similar expuso Mirna Correa Pérez, habitante de la colonia Quintero, quien aseguró que desde hace aproximadamente tres años el agua presenta distintos niveles de contaminación y en ocasiones llega amarilla, café, negra o verdosa, además de contener lama y basura y presentar mal olor.

Correa Pérez señaló que han realizado diversos reportes ante el Siapa sin obtener una solución definitiva y cuestionó también que las muestras sean tomadas después de dejar correr el agua, cuando ésta ya luce aparentemente más limpia.

Los habitantes de las colonias excluidas del descuento plantean que los estudios de calidad se realicen bajo las condiciones habituales en las que reciben el agua en sus domicilios y no únicamente a partir de muestras tomadas en momentos aislados.

Pérez Segura insistió en que las inspecciones deben continuar para determinar cuáles colonias enfrentan afectaciones y puedan acceder al descuento.

“Esperamos que pronto se reanude el proceso de revisión de las 160 colonias que el gobierno de Tlaquepaque propone que se les incluya en el descuento, y deseamos un actuar objetivo, profesional y humano por parte del SIAPA”, afirmó.

La presidenta municipal sostuvo que el objetivo de las revisiones es documentar las condiciones del suministro y aportar elementos para que las colonias afectadas sean consideradas en el beneficio aprobado por el Congreso de Jalisco.