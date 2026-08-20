Laura Haro reta a debatir a Ariadna Montiel y la acusa de encubrir delincuentes

La presidenta del PRI Jalisco, Laura Haro, retó a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, a debatir públicamente en la región Norte de Jalisco, luego de que la morenista visitara el estado y realizara señalamientos contra el PRI estatal.

Haro aprovechó la rueda de prensa para responder a las declaraciones de Montiel y la acusó de intentar desviar la atención de los cuestionamientos que existen sobre su desempeño al frente de la Secretaría de Bienestar.

“Yo le quiero hacer una invitación a la ratera de Ariadna Montiel: que venga a debatir conmigo a la región Norte de Jalisco”, lanzó la dirigente priista.

La presidenta del PRI Jalisco también hizo referencia a señalamientos por un presunto desvío de seis mil millones de pesos relacionado con la Secretaría de Bienestar y acusó a Montiel de encubrir a personas involucradas en posibles actos delictivos.

Haro sostuvo que, antes de realizar señalamientos contra el PRI, la morenista debería “primero lavarse la boca” y responder por los cuestionamientos que existen en torno a su gestión.

Cuestiona retiro de visa a López Beltrán

En la misma conferencia, Haro se refirió al retiro de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán y consideró que una de las razones podría estar relacionada con investigaciones sobre presuntos vínculos con organizaciones criminales y el llamado “huachicol fiscal”.

La priista sostuvo que entre los supuestos que Estados Unidos considera para retirar visas se encuentra representar una amenaza para la seguridad nacional, categoría en la que también se incluyen, dijo, vínculos con criminalidad.

“Creemos que este va a ser la razón de fondo por la cual le retiraron la visa”, afirmó.

Haro aseguró que existen documentos y declaraciones de personas que, según dijo, son testigos protegidos de la justicia estadounidense, en los que presuntamente se han señalado vínculos con actividades criminales.

También recordó que el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, presentó el 30 de julio de 2025 una denuncia contra López Beltrán y reprochó que la Fiscalía General de la República no haya actuado.

“Es una lástima que en la Fiscalía General de la República no hayan procedido, pero que seguramente en instancias internacionales y ante organismos multilaterales, pues, ya está procediendo”, sostuvo.

Acusa actos anticipados de campaña

Haro también cuestionó los recorridos y actos públicos realizados por integrantes de Morena, particularmente los relacionados con López Beltrán, y consideró que se trata de una estrategia de promoción anticipada rumbo al próximo proceso electoral.

“Siguen de manera vil burlando la ley, haciendo actos anticipados de campaña, burlando las leyes”, acusó.

La dirigente priista cuestionó al Instituto Nacional Electoral y a las autoridades electorales locales por no intervenir ante este tipo de actividades.

“¿Por qué en estos casos el INE no saca la tarjeta amarilla o la tarjeta roja o el instituto electoral local?”, planteó.

Según Haro, el argumento de defender la soberanía frente al “injerencismo” es utilizado por Morena para desviar la atención de las investigaciones y acusaciones que existen contra integrantes del partido.

La priista anticipó un proceso electoral complicado y aseguró que el PRI Jalisco está preparado para competir pese a lo que calificó como condiciones inequitativas.

“Estamos ciertos que va a ser un proceso electoral inequitativo, desigual, con una autoridad electoral totalmente cargada hacia el régimen”, afirmó.