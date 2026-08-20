Concluyen más de 200 niñas y niños cursos de Protección Civil en Zapopan

Más de 200 niñas y niños de Zapopan concluyeron los Cursos de Verano de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos, una actividad que desde 2019 busca acercar a las nuevas generaciones a la cultura de la prevención y la autoprotección.

La clausura se realizó en el Foro Cometa del Parque de las Niñas y los Niños, donde el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, entregó las insignias correspondientes a los niveles que alcanzaron las y los participantes.

Durante el curso, menores de entre 7 y 11 años participaron en 16 actividades formativas relacionadas con prevención de riesgos, primeros auxilios, rescate, protección de flora y fauna, fenómenos naturales, llamadas de emergencia y planes familiares.

Entre las actividades estuvieron Mi Brigada Infantil, El Perro Bombero, Primeros Auxilios, Operaciones USAR, Rescates, Plan Familiar, Cuido Mi Bosque, Yo Bombero, Evaluando Riesgos, Mi Amigo el Halcón, Yo Reportero y Fenómenos Naturales.

Cierra Zapopan cursos de verano (Gobierno Zapopan)

También realizaron actividades fuera de las aulas. En el Bosque El Centinela conocieron acciones para el cuidado y reforestación de los bosques; acudieron a la Cineteca para ver la película Corazón de Bombero y participaron en un rally de cinco estaciones en la Plaza Bicentenario para conocer el trabajo de la Dirección de Operaciones.

“Son tan importantes estas actividades, porque no solamente estamos ocupando el tiempo de nuestras niñas y niños durante sus vacaciones. Estamos sembrando en ellos el conocimiento, valores y una cultura de prevención que puede acompañarlos durante toda su vida”, señaló la regidora Rosa Icela Díaz Gurrola, presidenta de la Comisión Edilicia de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil y Bomberos.

Las insignias entregadas identifican los distintos niveles de aprendizaje: verde, Explorador de Riesgos; naranja, Protección a la Flora y Fauna; amarillo, Bomberos Forestales; rojo, Bomberos Operativos y USAR; y azul, Brigadistas de la Unidad de Protección Civil.

El coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa Ceballos, destacó que uno de los propósitos de los cursos es que las niñas y los niños aprendan a identificar riesgos en sus hogares y comunidades, así como las acciones para prevenirlos y reducir sus efectos.

“Hoy culminan dos semanas inolvidables en las que llevamos la cultura y prevención a casi 200 niños y niñas, dos semanas de risas, aventuras y mucho aprendizaje”, afirmó.

La ceremonia concluyó con actividades recreativas y la entrega de obsequios a quienes participaron en los cursos.