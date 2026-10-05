Acusa Lomelí compra a sobreprecio por Guadalajara en tortas ahogadas

El senador de Morena por Jalisco y el presidente del Consejo Político del partido, Carlos Lomelí Bolaños, acusa al Ayuntamiento de Guadalajara de pagar un sobreprecio por las 25 mil tortas ahogadas que fueron repartidas gratuitamente durante la celebración del Día Municipal de la Torta Ahogada, realizada el pasado 27 de septiembre.

De acuerdo con los datos que presentó el legislador, obtenidos a través del portal de transparencia, en 2022 el gobierno municipal destinó 500 mil pesos para repartir 10 mil tortas, lo que representó un costo registrado de 50 pesos por pieza.

Para la edición de 2026, señala, el presupuesto destinado a las 25 mil tortas entregadas por el municipio ascendió a tres millones 150 mil pesos, equivalente a 126 pesos por pieza. El Ayuntamiento confirmó que entregó 25 mil tortas, mientras que otras mil fueron aportadas por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Lomelí sostuvo que, aunque parte del incremento presupuestal puede explicarse por el aumento en el número de piezas, el costo unitario representa, según sus cálculos, un incremento de alrededor de 152 por ciento respecto a 2022.

“No hay forma de cuadrar el costo de esas tortas, y mucho menos la cantidad que están destinando”, afirma el Senador, quien pidió al gobierno municipal explicar las razones del precio registrado.

Como referencia, Lomelí mostró durante su intervención precios de distintos establecimientos de Guadalajara, que ubicó entre los 30 y los 114 pesos por torta ahogada. Con base en esa comparación, cuestionó que el municipio haya registrado un costo de 126 pesos por pieza.

“El hecho de que traigamos un sobreprecio del 153 por ciento en el costo de una torta ahogada, esto desnuda, de alguna manera, la forma en que ellos manejan la economía que está destinada a mejorar la vida de las y los ciudadanos de Guadalajara”, sostiene.

El Senador señaló que ya solicitó información al Ayuntamiento mediante el portal de transparencia y pidió que las autoridades municipales expliquen públicamente el procedimiento utilizado para determinar el precio de las tortas.