Detienen, otra vez, a ex director del DIF acusado de violación

Facebook Lucio Miranda

El ex director del DIF Jalisco Lucio “N” fue reaprehendido en Tlajomulco de Zúñiga por la Fiscalía del Estado debido a que faltó a una audiencia a la que estaba citado este jueves en un juzgado de Ciudad Guzmán.

El ex funcionario ya había sido vinculado a proceso el pasado 12 de agosto, por lo que se le fijó prisión preventiva oficiosa por seis meses mientras avanzaba la integración de las indagatorias, pero en una polémica decisión del juez que conoció inicialmente del caso, le cambió la medida cautelar y le permitió que siguiera su proceso en libertad, a pesar de que por tratarse de un delito de índole sexual tal medida no está permitida.

El Ministerio Público solicitó la revisión de medidas cautelares y solicitó una audiencia que fue agendada en el juzgado para la mañana de este jueves; Lucio “N” no se presentó y por ello se le declaró sustraído de la acción de la justicia.

Entonces, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión que fue cumplimentada cuando el ex director del DIF se hallaba en Tlajomulco y ya fue trasladado a Ciudad Guzmán, en donde de nueva cuenta quedó a disposición de un juzgado.

Los hechos por los que quedó preso ocurrieron en el 2024 cuando se desempeñaba como director general del DIF Jalisco, y en un inicio presuntamente realizó acciones incómodas y tocamientos indebidos a una mujer que laboraba con él.

Tiempo después, el 6 de marzo de 2024, esa dependencia organizó una actividad de supuesto carácter laboral en el municipio de Tapalpa, al que acudieron distintas personas funcionarias, entre ellas la víctima y el entonces titular.

Ese lugar, se presume que Lucio “N” aprovechó un momento a solas con la víctima para cometer el delito que se investiga como violación.

El detenido además trabajó en Tlajomulco de Zúñiga, como coordinador de Servicios Públicos, y apenas el 31 de julio de este año dejó ese carga; en la década pasada fue regidor y alcalde interino en ese mismo municipio.

SUSPENDEN A JUEZ

El juez Luis Ignacio Ceja Arias, quien conoció de inicio el caso en contra del ex director del DIF Jalisco acusado de abuso sexual, fue suspendido en el Poder Judicial del Estado, luego de que en forma a todas luces irregular, vinculó a proceso al presunto y aunque le haba dictado prisión preventiva oficiosa, le varió la medida cautelar y le permitió seguir el proceso en libertad.

El juez suspendido quedó bajo investigación y Lucio “N”, fue reaprehendido.