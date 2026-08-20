Reconecta Siapa parcialmente el agua en El Refugio tras denuncia de Tlaquepaque

Luego de que el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque denunciara una presunta afectación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes por el corte de agua en el Centro Cultural El Refugio, el Siapa reconectó parcialmente el suministro en el inmueble.

El organismo realizó la reconexión en la toma ubicada sobre la calle Donato Guerra, mientras que la toma principal, localizada en Contreras Medellín, continúa sin servicio.

El corte total se realizó el pasado 31 de julio y afectó al Centro Cultural El Refugio, incluida la Escuela de Artes Plásticas, Artesanías y Oficios “Ángel Carranza”, así como el área de exposiciones del Museo Pantaleón Panduro.

Sin embargo, el administrador de El Refugio, Víctor Hugo Gamboa Coronado, señaló que la reconexión realizada por el Siapa no resuelve el problema de abastecimiento de las instalaciones.

“Las tomas ubicadas en el Patio San Pedro, en Contreras Medellín son las que abastecen el aljibe de 50 mil litros, que suministra a la Escuela de Artes Plásticas. Y la toma que el Siapa reconectó no abastece nada, solamente era conectar de la calle para lavar los pisos, para eso sirve esa toma”, explicó.

La falta de suministro afecta a estudiantes, trabajadores, visitantes, personas adultas mayores y menores de edad que utilizan diariamente las instalaciones para actividades educativas y culturales.

Siapa reconecta agua en El Refugio (Gobierno Tlaquepaque)

El corte ocurrió además durante la realización del Premio Nacional de la Cerámica y actualmente representa una complicación adicional debido a la Expo ENART, que comenzó el 18 de agosto y concluirá el sábado 22, con la presencia de estudiantes y visitantes en el recinto.

Ante la reconexión parcial, el Gobierno de Tlaquepaque informó que continuará apoyando con pipas mientras el servicio no sea restablecido por completo, con la finalidad de mantener en operación las instalaciones.

La presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura, informó que el Ayuntamiento interpuso un amparo después del corte de agua en El Refugio y la Escuela de Artes Plásticas.

La alcaldesa aseguró que recibió información sobre trabajos realizados por personal del Siapa en el inmueble y advirtió que, si el suministro no fue restablecido en los términos establecidos por la resolución judicial, el organismo estaría incurriendo en un desacato.