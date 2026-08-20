“No le temo a la justicia; voy a demostrar mi inocencia” dice ex director del DIF acusado de violación

Lucio Miranda. FOTO: Facebook

Con un talante relajado, a un lado de su bicicleta de montaña y vistiendo una playera deportiva con la leyenda “PANZAS” con letras de colores, el ex director del DIF Jalisco acusado de violación en agravio de una empleada de esa dependencia, compartió en Facebook un video desde un lugar despoblado, en el que asegura que demostrará su inocencia.

Lucio Robles Miranda, quien este miércoles 19 fue liberado de manera irregular por un juez, ejerció su derecho de réplica y argumentó a su favor que la supuesta víctima -de nombre Aidee- siguió conviviendo con él después de que presuntamente ocurrió el delito.

“Ella se queda a convivir al día siguiente cuando traía su propio vehículo, cuando se traslada por sus medios. No me cabe en la cabeza que te quedes a convivir con el agresor y después de esa supuesta agresión existen mensajes cariñosos que voy a ir mostrando en mis redes sociales”, indicó el aludido.

Añadió que la señalada como agraviada acudió con él a la Ciudad de México y después a un taller en Puerto Vallarta, donde en la noche.

“Después de la supuesta agresión yo termino mi periodo en el DIF el 30 de septiembre del 2024, realicé una comida convivio, invité a colaboradores, amigos y esta persona acude por sus propios medios. Entonces se está contradiciendo cuando dice que hubo amenazas, cuando dice que hubo agresiones, cuando comenta que la forcé”, resaltó Lucio Miranda.

El ex director del DIF Jalisco enfatizó que no le teme a la justicia y que demostrará su inocencia.

Él ya fue vinculado a proceso por abuso sexual y debería permanecer preso durante seis meses mientras avanzaba el caso para determinar una sentencia, ya sea condenatoria o ya sea absolutoria.

Sin embargo, el miércoles 19, el juez Luis Ignacio Ceja Arias, le dejó en libertad bajo ciertas medidas cautelares, con el argumento de que el señalado tiene arraigo domiciliario en Jalisco, pero por tratarse del delito de abuso sexual, el acusado debe permanecer en prisión preventiva oficiosa.

El juez fue suspendido en cuanto se supo que le dictó la libertad al vinculado a proceso, y se abrió una investigación en su contra.