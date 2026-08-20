Renuncia Marizabeth Villaseñor a Movimiento Ciudadano en El Salto; denuncia amenazas e intimidación

Después de más de 20 años de participación política y servicio público en El Salto, Marizabeth Villaseñor anunció su renuncia a Movimiento Ciudadano, partido en el que ocupó distintos cargos y desde el que encabezó durante un periodo la coordinación municipal.

Villaseñor, quien se ha desempeñado como directora, regidora, contralora y alcaldesa interina, señaló que tomó la decisión por considerar que dentro del proyecto político dejaron de existir condiciones de diálogo, inclusión y participación.

Entre las razones de su salida mencionó la falta de acuerdos, la imposición de decisiones y el desplazamiento de personas que, afirmó, durante años participaron en la construcción de Movimiento Ciudadano en El Salto.

También señaló el presunto uso de la estructura política para intereses particulares y refirió la existencia de señalamientos sobre posibles prácticas indebidas dentro de la dirigencia municipal, hechos que, dijo, deben ser investigados por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, Villaseñor puso especial énfasis en los actos de intimidación que, asegura, ha recibido durante los últimos meses.

De acuerdo con su relato, el 22 de enero recibió mensajes con amenazas; posteriormente, el 2 de abril fue objeto de señalamientos y descalificaciones difundidos mediante el periódico mural “CÚPULA”, mientras que el 11 de agosto recibió nuevamente mensajes de carácter intimidatorio en su teléfono personal.

El episodio que calificó como más grave ocurrió después, cuando una corona fúnebre fue entregada en su domicilio. Villaseñor consideró este hecho como una amenaza directa y señaló que la situación afectó también la tranquilidad de sus hijos y de su familia.

La exfuncionaria afirmó que estos hechos ya fueron denunciados ante las autoridades correspondientes y que continuará por la vía legal.

“Ninguna mujer debe ser intimidada, amenazada o perseguida por expresar sus ideas, defender sus convicciones o participar activamente en la vida pública”, sostuvo.

Villaseñor aseguró que su salida de Movimiento Ciudadano no representa su retiro de la actividad pública ni de la política en El Salto. Adelantó que continuará recorriendo colonias y delegaciones del municipio para mantener contacto con la ciudadanía y señalar las situaciones que considere afectan a los habitantes.

También afirmó que continuará trabajando con mujeres y hombres que compartan la intención de construir un proyecto político que, desde su perspectiva, sea incluyente, plural y cercano a la población.

“Voy a seguir defendiendo a El Salto”, afirmó como mensaje tras su salida de Movimiento Ciudadano.