Diputados aprueban arresto de hasta 36 horas a conductores que intimiden a ciclistas

La diputada de Futuro, Mariana Casillas, es la autora de la reforma que define sanciones por "intimidación vial".

Los automovilistas o conductores de transporte público que agredan o acosen a ciclistas, peatones o quienes circulen en patines eléctricos, pueden recibir una sanción de 24 o 36 horas de arresto administrativo, según una reforma a la ley, aprobada por mayoría por 29 diputados del Congreso de Jalisco.

La nueva disposición -definida como intimidación vial- se incluye en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado y fue presentada por la diputada de Futuro, Mariana Casillas Guerrero, quien hizo eco a diversas colectivas de mujeres ciclistas, entre ellas Rodando Seguras, que pidieron sanciones para quienes las agreden cuando circulan en las calles.

“Ellas se acercaron a nosotras porque estaban enfrentando algo que muchas personas que somos ciclistas y peatones conocemos muy bien, el acoso, la violencia y la intimidación de las calles, particularmente en algunos polígonos del Área Metropolitana de Guadalajara. Hay conductores de autos, pero también del transporte público que utilizan el tamaño y el peso de sus vehículos como una forma para ejercer violencia sobre quienes nos desplazamos en bicicleta o que vamos caminando”, explicó la legisladora en la tribuna del Congreso.

La intimidación vial quedó definida como “el uso de un vehículo motorizado, sea de servicio público o particular, de manera negligente o deliberada o agresiva, con una intención de reclamo, mediante conductas que busquen generar miedo, presión o sometimiento en personas usuarias de la vía con derecho preferente, sin que sea necesario que se produzca un dañó físico directo”.

La reforma planteada por la diputada Mariana Casillas incluye penalizaciones por conductas intimidatorias cometidas por razón de género.

En ese sentido, la sanción a la persona infractora será la asistencia obligatoria a cursos de sensibilización que ofrece la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH).