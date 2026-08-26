Acusado de maltrato en academia militarizada de Sayula, acudirá “a firmar” ante un juez

FOTO: Facebook Gaceta Digital Sayula

El instructor de una academia militarizada ubicada en la cabecera municipal de Sayula fue vinculado a proceso señalado como presunto responsable en el delito de maltrato infantil en agravio de una adolescente.

Sin embargo, debido a que no es considerado delito que requiera la prisión preventiva oficiosa, el hombre identificado como Fernando “N”, podrá llevar su proceso en libertad, cumpliendo con ciertas medidas cautelares, entre ellas la de presentarse periódicamente ante un juez, o como se dice coloquialmente “ir a firmar”.

De acuerdo a lo que dio a conocer la Fiscalía de Jalisco, los hechos por los que fue imputado ocurrieron el 14 de septiembre de 2022, en el patio trasero de la academia, ubicada en el Centro del municipio de referencia.

Fernando “N” se encontraba “al cuidado” de varios alumnos, a quienes presuntamente ordenó colocarse en una postura de castigo corporal conocida como “posición de mortero”, durante 20 minutos.

Debido a que una de las estudiantes no pudo resistir la exigencia física, el señalado presuntamente la agredió “primero utilizando la mano y luego un palo de escoba”.

Tras la denuncia de los hechos, el Ministerio Público adscrito a la Vicefiscalía en Investigación Regional judicializó el caso y presentó datos de prueba que acreditaron la probable responsabilidad del imputado.

Un juez le dictó auto de vinculación a proceso y le impuso medidas cautelares, entre ellas la presentación periódica ante el tribunal, la prohibición de salir sin autorización del país, la prohibición de concurrir a determinadas reuniones y la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, como la víctima.

Las medidas mantendrán su vigencia durante un año o el tiempo que se extienda el proceso legal. Asimismo, se establecieron tres meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

En torno a los posibles maltratos extremos ocurridos en la susodicha academia, existen denuncias públicas sobre una serie de humillaciones, encierros y otros castigos que implicaban el no comer.

Incluso se sabe que la Fiscalía del Estado debe tener por lo menos otras siete carpetas de investigación por dichas vejaciones.

El caso de la academia de Sayula, que ofrecía estudios de nivel bachillerato, cobró relevancia después de que en un plantel similar de Tamaulipas, murió víctima de maltrato, una menor de nombre Dafne Zapata.