Vero Delgadillo anuncia intervención de calles y acciones para mejorar el agua en la colonia Libertad

Durante el Martes Comunitario, la presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, anunció una serie de acciones para atender las necesidades de habitantes de la colonia Libertad, entre ellas la intervención de vialidades, medidas de apoyo ante los problemas relacionados con la calidad del agua y el reforzamiento de la seguridad.

La alcaldesa informó que se destinarán 3.5 millones de pesos para intervenir calles del entorno de la colonia, con trabajos que comenzarán este año y continuarán durante el próximo.

“Este año arrancamos con esas calles y seguiremos avanzando más el siguiente año para arreglarlas, porque nuestra ciudad está muy viva y tiene muchos retos”, señaló.

Como parte de las acciones para atender las necesidades relacionadas con la calidad del agua, el Gobierno de Guadalajara inició también la entrega de garrafones de agua potable. De acuerdo con Delgadillo, cada familia que participe podrá acceder a 60 rellenos de garrafón.

“Hoy arranca el programa de garrafones. Cada familia que quiera participar va a poder tener acceso a 60 garrafones; son 60 rellenos”, explicó.

La estrategia contempla además la entrega de pastillas de cloro, filtros y tinacos, así como capacitación para que las familias conozcan el uso adecuado de estos insumos y puedan aprovecharlos de manera segura.

Durante el recorrido por la colonia, vecinos y autoridades también establecieron compromisos en materia de seguridad. Entre ellos se encuentra el reforzamiento del patrullaje y de los chats de seguridad, además de una reunión entre la Comisaría de Guadalajara y el equipo de Cuidamos Guadalajara en el parque Manuel M. Diegues.

En materia de mantenimiento urbano, se atenderá el arbolado considerado crítico y se retirarán tocones ubicados en distintos puntos de la colonia. También se revisarán el balizamiento y la señalética de la zona.

Asimismo, se contempla una intervención de mantenimiento y reforestación del parque Manuel M. Diegues, además de trabajos de pavimentación en la calle Francisco de Aiza.

La representante vecinal Rosaura Murillo reconoció el acompañamiento de las autoridades durante el recorrido y llamó a las y los habitantes a participar activamente en el cuidado de los espacios públicos, particularmente del parque Manuel M. Diegues.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara busca atender de manera directa las necesidades planteadas por los habitantes de la colonia Libertad mediante obras de infraestructura, servicios públicos, seguridad, mantenimiento urbano y medidas de apoyo relacionadas con la calidad del agua.